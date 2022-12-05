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紐西蘭效法澳加 擬推新法要Google臉書為新聞付費

2022/12/5 13:32（12/5 13:51 更新）
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紐西蘭政府表示將推出新法，要求Google和臉書等大型線上數位公司，就動態消息上的本地新聞內容向紐西蘭媒體業者付費。（圖取自Unsplash圖庫）
紐西蘭政府表示將推出新法，要求Google和臉書等大型線上數位公司，就動態消息上的本地新聞內容向紐西蘭媒體業者付費。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社威靈頓4日綜合外電報導）紐西蘭政府表示將推出新法，要求Alphabet旗下的谷歌（Google）和臉書母公司Meta Platforms等大型線上數位公司，就出現在動態消息上的本地新聞內容向紐西蘭媒體業者付費。

路透社報導，紐西蘭新聞傳播部長傑克森（Willie Jackson）今天在聲明中表示，這項法案將以澳洲和加拿大類似的法律為藍本，他希望這將促使數位平台與紐西蘭新聞媒體達成協議。

傑克森說：「隨著愈來愈多廣告轉向網路，紐西蘭新聞媒體，尤其是地方和社區小報，為了維持運作陷入財務困境。那些因為他們的新聞內容而受益者實際上該為此付費，這點至關重要。」

這項新法案將在國會進行表決，預期執政的工黨（Labour Party）將能取得多數票通過法案。

澳洲2021年推出新法，授權政府要求網路公司與媒體機構就內容供應協議談判。澳洲政府在上週發布的檢討報告中指出，這項新法在很大程度上發揮作用。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111205

#紐西蘭
#Google
#臉書
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