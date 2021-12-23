澳洲要Google臉書為新聞付費 「假媒體」入列分酬惹議

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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲開先河立法迫使Google和臉書（Facebook）等網路平台為新聞內容付費給媒體，如今卻遭遇意想不到挑戰：一個網站據稱利用假記者資料，成功獲監管機關列入收費名單。

澳洲國會2月通過劃時代的「新聞媒體與數位平台強制議價法」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），要求全球數位平台為刊登澳洲產製的新聞內容付費，以確保新聞業「為自產內容得到合理報酬，進一步協助維持澳洲公共利益新聞業」。

路透社報導，負責執法的澳洲通訊及媒體管理局（Australian Communications and Media Authority，ACMA），11月將一個沒沒無聞的網站「新聞警察」（News Cop），加入可依政府制度與臉書和Google母公司談判內容授權協議的公開登記企業名單，這份名單限定大型科技企業為了刊登的內容而必須付費給哪些新聞媒體。

但報導指出，「新聞警察」刊登的文章，都是從其他新聞媒體發布的內容改寫。這家公司也沒有實體地址，只有一個郵政信箱。

紀錄還顯示，「新聞警察」今年2月21日才進行公司登記，3天後澳洲新聞內容付費法通過。它還是澳洲政府的公開登記媒體名單中，唯一一家今年之前沒有任何業務紀錄。

2名專家更直指，直到最近，「新聞警察」列名的記者搭配的人像照，似乎是造假。

新法為了支持澳洲新聞業，賦予政府權力與臉書和Google研商出協議。然而若干法律專家表示，ACMA經過初步檢查程序後，仍將「新聞警察」列入登記的媒體名單，令人對爭議未消的新聞付費法如何實行產生疑慮。

「新聞警察」在ACMA登記資料中列出的聯絡人柯克斯（Adam Cox），婉拒回覆網站上刊登的記者身分相關問題。

他透過電子郵件和電話與路透社聯絡時表示，「新聞警察」並未因列入ACMA 登記的媒體名單而獲得財務利益，它的收入是來自讀者捐款。

ACMA的一名發言人表示，他們自從核准將「新聞警察」列入名單後，已回頭要求這家公司提供「有關登記的新聞業務和新聞消息內容如何製作的資料」。

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被加入ACMA登記的媒體名單，並不保證將獲得臉書和Google付費。澳洲財政部必須先「指定」其中一家科技業巨擘由政府介入，由一名調解人決定科技公司須為新聞內容支付多少費用。但澳洲當局尚未為「新聞警察」採取這一步驟。

儘管如此，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）經濟學教授霍爾登（Richard Holden）指出，「新聞警察」被納入媒體名單，傷害了新聞付費法支持公共利益新聞業的立意，並「顯示出這些規則有多容易鑽漏洞」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1101223