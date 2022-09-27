安倍晉三國葬武道館舉行 台灣弔唁團出席【圖輯】

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前日本首相安倍晉三國葬27日在東京都的日本武道館舉行，台灣日本關係協會會長蘇嘉全（中右二）、前立法院長王金平、駐日本代表謝長廷（右一）及前總統李登輝次女李安妮（坐在蘇嘉全後方）出席國葬。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日

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（中央社台北27日電）日本前首相安倍晉三國葬今天在東京的日本武道館舉行，各國弔唁團陸續抵達會場，包括台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平、駐日代表謝長廷、前總統李登輝次女李安妮等人。

安倍7月8日在奈良遇刺身亡、享壽67歲，國葬於今天下午2時（台灣時間下午1時）舉行。

總統蔡英文指派蘇嘉全、王金平以及謝長廷出席安倍國葬儀式；蘇嘉全、王金平以及獲安倍家屬邀請出席的前總統李登輝次女、李登輝基金會董事長李安妮與基金會執行長鄭睦群等人昨天搭機抵達東京。

日本外務省表示，共有218個國家、地區或國際組織派代表出席安倍國葬，人數約700人，其中領袖級政要約有50人。（編輯：林憬屏）1110927

日本前首相安倍晉三國葬27日在東京的日本武道館舉行。（共同社）

日本首相岸田文雄致悼詞。（共同社）

演奏完日本國歌後全場默禱。（共同社）

日本首相岸田文雄（左）從安倍昭惠（右）手中接過安倍晉三骨灰。（共同社）

美國副總統賀錦麗出席安倍晉三國葬。（路透社）

日本皇室秋篠宮伉儷及次女佳子出席安倍晉三國葬。（共同社）

已故日本前首相安倍晉三國葬儀式27日於東京武道館舉行，武道館正門白牆上貼滿安倍照片，許多政要駐足觀看。圖為前首相小泉純一郎。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日

抱著安倍骨灰的遺孀安倍昭惠，下午1時26分從東京都澀谷區自宅出發。（共同社）

安倍晉三國葬車隊。（共同社）

日本政府為了讓民眾向安倍晉三獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾27日從上午10時至下午4時為止可前往。（共同社）

圖為27日上午民眾在日本武道館附近的九段坂公園獻花。（共同社）

安倍晉三前首相國葬27日在日本武道館舉行，民眾到附近的九段坂公園獻花。（共同社）

日本武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，一座獻花台前同時可以有10人獻花。民眾在獻花前，須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。圖為27日上午獻花人潮。（共同社）

圖為27日鳥瞰安倍晉三國葬獻花人潮。（共同社）

已故日本前首相安倍晉三國葬27日在東京武道館舉行，現場布置莊嚴隆重。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日