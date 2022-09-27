台灣有事就是日本有事 各界感念安倍堅定親台派

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三從政以來與台灣關係友好，卸任後也為台發聲；許多台灣民眾在他逝世後前往日台交流協會獻花，高雄紅毛港保安堂更打造等身銅像來紀念「堅定親台派」的安倍。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。首相岸田文雄內閣7月22日決定今天下午為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的「日本武道館」。

安倍過去多年數度來台，與台灣政界交好。前總統馬英九2008年上任後，分別於2010年及2011年兩度在總統府內接見安倍。2010年底，安倍以前首相身分跟多位日華懇談會議員，利用他任內推動的台北松山與東京羽田直飛航線訪問台灣，當時也拜會擔任立法院長的王金平等藍綠政治人物。

安倍後來二度擔任首相執政時，曾在國會備詢時特別形容「台灣是日本的友人」，跟提到中國、韓國等國時的表述方式不同；他之後又在國會明確表示，「台灣是共享基本價值觀的重要夥伴及友人」。

安倍卸任首相後仍十分關注跟台灣相關的議題，例如今年2月曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

中國2021年暫停輸入台灣鳳梨的時候，安倍更是用實際行動支持台灣鳳梨，在推特上發布自己與台灣鳳梨合影的照片。照片中，安倍手中拿著鳳梨滿臉笑容，前方的箱子上寫著大大的「台灣鳳梨」4個字。

當台灣2021年缺乏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時，也是安倍居中協調，最終促成日本政府捐贈英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗給台灣。

安倍當時說：「台灣對日本來說是重要的老朋友，對這樣的國家遭遇困難時，提供疫苗是理所當然的事。」

安倍還說，在日本發生311大地震（日本稱東日本大震災）時，台灣人慷慨解囊捐款最多；就連在疫情爆發時，日本也收到來自台灣捐贈的大量口罩，「日本絕對不可以忘記這些事」。

台日關係還在天災頻仍部分有著緊密連結。由於台日同屬容易發生災情的地區，安倍經常在推特（Twitter）上用中文表達對台灣的慰問與感謝，他跟總統蔡英文多次相互在推特留言，也凸顯了台日雙方堅定不移的情誼。

安倍與已故前總統李登輝的好交情也是眾所周知。在安倍低潮時，李登輝曾經鼓勵他「再當一次首相」，對安倍而言亦師亦父。李登輝追思告別禮拜舉行時，安倍親寫悼詞：「今後也請化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣」。

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安倍晉三生前最大願望之一是訪台悼念李前總統，他2021年接受日本產經新聞專訪表示，世上沒有像李前總統那樣為日本著想的領導人，只要情況允許，想來台灣祭拜。儘管這已無法實現，不過李登輝基金會董事長李安妮受安倍晉三家屬邀請，今天赴日本武道館參加安倍國葬，象徵兩家情誼延續。

李安妮曾表示，儘管李登輝與安倍晉三的信仰，以及對宗教來生觀不同，但她衷心希望兩人已在天上相見。（譯者：戴雅真/核稿：黃名璽）1110927