悼念安倍晉三 紅毛港保安堂打造銅像陳菊揭幕

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前日本首相安倍晉三遇襲身亡，高雄紅毛港保安堂感念他生前力挺台灣，特別規劃打造紀念銅像與花園，24日正式揭幕，不少民眾到場獻花致意。中央社記者曾以寧攝 111年9月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）前日本首相安倍晉三日前遇刺，高雄紅毛港保安堂規劃紀念花園，今天監察院長陳菊等共300多人齊聚會場默哀，並在樂團悠揚樂聲中悼念，為安倍晉三銅像揭幕。

高雄市鳳山區的紅毛港保安堂，因祭祀日本軍艦長「海府大元帥」與日本淵源甚深，在安倍晉三遇刺後曾設立追思會場供民眾追思，更規劃紀念花園，立有安倍晉三銅像與刻有安倍晉三所題「台灣加油」字樣的奇石在今天揭幕。

揭幕儀式由紅毛港保安堂與立委許智傑服務處合辦，由前高雄市長、現任監察院長陳菊主持，立委許智傑、賴瑞隆也出席，台灣安倍晉三之友會等團體也派員到場。

活動有300多人到場，與會人士先默哀1分鐘，在交響樂團演奏「花正在開」、「化作千風」等曲目的悠揚樂聲中追悼安倍晉三；並由劍士高舉武士刀向安倍銅像致敬，隨後來賓一一上前在銅像前獻上鮮花致意。安倍晉三將於9月27日國葬，保安堂提前打造安倍晉三紀念銅像，陳菊等人一同揭幕，高喊「台日友好」、「台灣加油」。

陳菊致詞表示，安倍曾在台灣最辛苦時候，對日本社會呼籲「台灣有事就是日本有事」，讓台灣人非常感動；在台灣非常需要國際間友誼的這個時刻，失去在國際上對我們最好、最貼心、最挺台灣的好朋友，讓大家都非常難過、不捨，盼設置銅像後，能讓大家前來表達追思。

陳菊說，安倍對台灣最大貢獻就是把台灣問題國際化，凸顯台灣國際戰略地位，呼籲全世界共同關心台灣問題，應該保護追求自由、民主、尊嚴、主權的台灣人，讓台灣在奮鬥過程中，在國際社會不再孤單。

保安堂指出，安倍晉三銅像委託名雕塑家周瑞明與葉金城聯手創作，7月20日起造，經連日趕工，在9月16日運抵紅毛港保安堂，供民眾追思與紀念。

廟方說明，鳳山紅毛港保安堂祭祀「海府大元帥」已有70多年歷史，原為漁民出海捕魚時撈獲死者頭顱，再經托夢等方式顯靈，又透過乩童用日語表明身分，才知其為在太平洋戰爭中陣亡的日本第38號軍艦長，隨紅毛港遷村搬到鳳山區現址祭祀至今。（編輯：郭諭儒）1110924