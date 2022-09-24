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悼念安倍晉三 紅毛港保安堂打造銅像陳菊揭幕

2022/9/24 15:46（9/24 16:05 更新）
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前日本首相安倍晉三遇襲身亡，高雄紅毛港保安堂感念他生前力挺台灣，特別規劃打造紀念銅像與花園，24日正式揭幕，不少民眾到場獻花致意。中央社記者曾以寧攝 111年9月24日
前日本首相安倍晉三遇襲身亡，高雄紅毛港保安堂感念他生前力挺台灣，特別規劃打造紀念銅像與花園，24日正式揭幕，不少民眾到場獻花致意。中央社記者曾以寧攝 111年9月24日
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（中央社記者曾以寧高雄24日電）前日本首相安倍晉三日前遇刺，高雄紅毛港保安堂規劃紀念花園，今天監察院長陳菊等共300多人齊聚會場默哀，並在樂團悠揚樂聲中悼念，為安倍晉三銅像揭幕。

高雄市鳳山區的紅毛港保安堂，因祭祀日本軍艦長「海府大元帥」與日本淵源甚深，在安倍晉三遇刺後曾設立追思會場供民眾追思，更規劃紀念花園，立有安倍晉三銅像與刻有安倍晉三所題「台灣加油」字樣的奇石在今天揭幕。

揭幕儀式由紅毛港保安堂與立委許智傑服務處合辦，由前高雄市長、現任監察院長陳菊主持，立委許智傑、賴瑞隆也出席，台灣安倍晉三之友會等團體也派員到場。

活動有300多人到場，與會人士先默哀1分鐘，在交響樂團演奏「花正在開」、「化作千風」等曲目的悠揚樂聲中追悼安倍晉三；並由劍士高舉武士刀向安倍銅像致敬，隨後來賓一一上前在銅像前獻上鮮花致意。安倍晉三將於9月27日國葬，保安堂提前打造安倍晉三紀念銅像，陳菊等人一同揭幕，高喊「台日友好」、「台灣加油」。

陳菊致詞表示，安倍曾在台灣最辛苦時候，對日本社會呼籲「台灣有事就是日本有事」，讓台灣人非常感動；在台灣非常需要國際間友誼的這個時刻，失去在國際上對我們最好、最貼心、最挺台灣的好朋友，讓大家都非常難過、不捨，盼設置銅像後，能讓大家前來表達追思。

陳菊說，安倍對台灣最大貢獻就是把台灣問題國際化，凸顯台灣國際戰略地位，呼籲全世界共同關心台灣問題，應該保護追求自由、民主、尊嚴、主權的台灣人，讓台灣在奮鬥過程中，在國際社會不再孤單。

保安堂指出，安倍晉三銅像委託名雕塑家周瑞明與葉金城聯手創作，7月20日起造，經連日趕工，在9月16日運抵紅毛港保安堂，供民眾追思與紀念。

廟方說明，鳳山紅毛港保安堂祭祀「海府大元帥」已有70多年歷史，原為漁民出海捕魚時撈獲死者頭顱，再經托夢等方式顯靈，又透過乩童用日語表明身分，才知其為在太平洋戰爭中陣亡的日本第38號軍艦長，隨紅毛港遷村搬到鳳山區現址祭祀至今。（編輯：郭諭儒）1110924

高雄紅毛港保安堂為生前力挺台灣的前日本首相安倍晉三規劃打造紀念銅像，24日揭幕，監察院長陳菊（前左）等人出席與會，一同默哀悼念安倍晉三。中央社記者曾以寧攝 111年9月24日
高雄紅毛港保安堂為生前力挺台灣的前日本首相安倍晉三規劃打造紀念銅像，24日揭幕，監察院長陳菊（前左）等人出席與會，一同默哀悼念安倍晉三。中央社記者曾以寧攝 111年9月24日
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