安倍晉三國葬獻花唱名 日本政府擬稱呼台灣

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日本前首相安倍晉三國葬27日舉行，在安排各國代表獻花時，日本政府如何稱呼台灣備受關注。圖為7月許多台灣民眾到日本台灣交流協會獻花與手作卡片追思安倍晉三。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本政府27日舉辦已故首相安倍晉三的國葬，在安排各國代表獻花時，日本政府將如何稱呼台灣，備受關注。有日媒報導，日本政府擬以「台灣」稱呼。

日本共同社報導，多名政府相關人士透露，日本政府27日舉辦安倍晉三國葬，在唱名各國代表獻花時，將以「台灣」稱呼，而非台灣的正式名稱「中華民國」。一般認為，日本政府是考量到安倍生前與台灣有很深厚的交情。

中國指派全國政協副主席萬鋼將代表中國政府出席安倍晉三國葬，但日本政府如果視台灣為國家的話，中國可能反彈。

報導指出，日本政府2012年舉辦311大地震追悼儀式在指名獻花時，並未安排台灣獻花，冷落台灣。為此，後來當時的首相野田佳彥在國會致歉。

日本時事社22日報導，中國指派政治分量不高的萬鋼出席安倍晉三國葬，一般認為是因為在「台灣問題」上，中國對日本政府心生反彈的緣故。

報導說，之前中國派國家副主席王岐山出席英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮。萬鋼並非中共黨員，而是「民主黨派」致公黨主席，他2017年時任科技部長時曾經訪日，與日本關係有限。

熟知中日關係的中國學者表示，「萬鋼是全國政協副主席，地位雖高但無權，中國派萬鋼出席安倍國葬，可能純屬禮貌性質。」（編輯：高照芬）1110924