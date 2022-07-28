外交部：接獲日政府通知安倍國葬事宜 出席人選規劃中

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日本政府定9月27日為已故前首相安倍晉三舉行國葬，外交部表示，政府已接獲日方通知。圖為7月12日山口縣下關市民眾獻花向安倍道別。（共同社）

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）日本政府定9月27日為已故前首相安倍晉三舉行國葬，外交部今天表示，政府已接獲日方通知。有關台灣派員出席國葬一事，政府將與日方保持密切聯繫，在完成相關規劃後適時對外說明。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體詢問時表示，台灣已接獲日本政府於9月27日辦理安倍晉三國葬的通知。

有關日本22日公布的新版年度「防衛白皮書」，內容重申「台灣情勢穩定對日本安全保障與國際社會穩定至關重要」以及「台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，是日本的重要夥伴及珍貴友人」等立場，外交部表達肯定。

外交部表示，一貫歡迎國際社會持續關注台海情勢及採取有助於維護區域和平穩定的正面舉措，也樂意與全球理念相近國家深化彼此的實質友好合作關係。

外交部表示，日本防衛大臣岸信夫在本年度「防衛白皮書」的前言中，特別提及對於俄國侵略烏克蘭，「以武力片面改變現狀，將撼動支撐國際社會的和平繁榮，以及植基於普世價值的國際秩序根幹，日本絕不容許如此事態發生」，又表示「中國表現出不惜以武力統一台灣的態勢，將造成區域緊張情勢持續升高」。

外交部指出，今年度日本防衛白皮書涉及台灣相關內容的篇幅倍增，深入分析台海軍力現況及台海局勢動向，顯示日本政府高度重視並密切關注台海安全情勢。

外交部表示，在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，外交部期待與包括日本在內理念相近的國家，攜手捍衛普世價值，共促台海安定及印太區域的自由開放與和平穩定。（編輯：郭無患）1110728