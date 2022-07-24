日本李友會辦研討會 政論家挺蔡總統參加安倍國喪

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本李登輝之友會今天舉辦研討會時包括櫻久良子等多名政論家贊成由日本政府邀請總統蔡英文出席9月27日前首相安倍晉三的國喪，認為這是日本展現力挺台灣的良機。

今年是台日斷交50週年，日本李登輝之友會今天在東京以「日台關係50年，得失為何？」為題舉辦研討會。會場前方中央上方懸掛前總統李登輝肖像，講台上也立著李前總統與安倍的合照。研討會吸引約400人參加，會議一開始，全體先為8日遭槍擊身亡的安倍默哀。

研討會邀請執政黨自由民主黨政調會長高市早苗以「經濟安全保障」為主題發表對台日關係的看法。此外，由國家基本問題研究所理事長櫻井良子、資深媒體人福島香織、日本李友會會長渡邊利夫、日美台關係研究所理事林建良、平成國際大學副校長淺野和生舉辦座談。駐日代表謝長廷應邀致詞。

對於日本政府將舉辦國喪一事，福島認為，屆時蔡總統前來參加國喪完全沒問題。如果蔡總統能訪日，或許安倍會很高興。

她說，日本能造就出像安倍這樣的政治家，背景是因為有李前總統那樣的強力的政治家成為典範。如果安倍還在世，今年7月底李前總統「三回忌」的時候安倍會訪台，不管中國怎麼吵鬧，國際社會不覺得有問題。同樣的，如果蔡總統訪日出席國喪，國際社會也不會覺得有問題。

櫻井表示，安倍的國喪將有數百人參加，如果蔡總統也參加，可以讓大家知道日本是站在台灣一邊，台日關係很親，這也是日本向國際社會發訊，讓大家知道台灣地位的一個良機。她認為，台日可以一同善用這樣的機會。尤其日本首相岸田文雄已表明要繼承安倍的遺志。

林建良向渡邊提議，希望日本李登輝之友會能做出決議文，要求日本以國家的立場邀請蔡總統出席安倍的國喪。林建良此話一出，現場揚起掌聲。渡邊回應說，日本李友會是個組織，需經過審議才行。

座談會上，林建良引用一位日本媒體人的話指出，對於安倍逝世，台灣民眾似乎比日本人還要傷心。但櫻井流淚反駁說：「很多日本人，幾千萬人，甚至是逾一億人對安倍逝世真的感到很傷心。不希望被外國人說日本人沒為安倍的逝世悲傷。」

高市以經濟安保為題探討台日關係時指出，日台斷交是國與國之間的斷交，但這50年來，台日之間人民的羈絆（情誼）更親密、鞏固。他認為，日台斷交50年，日本失去了「真的朋友」，但也可說是得到了「真的朋友」，不論天災或疫情等，台日都互相扶持，患難見真情。

高市說：「沒安倍前首相，就沒現在的日台關係」。最近台日相互扶持的事蹟就包括副總統賴清德訪日弔唁，她表達由衷感謝。此外，蔡總統11日到日本台灣交流協會致哀留言，約有1萬5000人到日本台灣交流協會獻花致哀、台北101大樓打出追悼文、台灣企業等在產經新聞登廣告。

她說，去年中國禁止進口台灣鳳梨後，安倍呼籲大家購買，很多國會議員大力響應。今年中國禁台灣的石斑魚，不僅是日本福島縣，安倍的故鄉山口縣的企業也說要繼承安倍遺志，願意購買台灣石斑魚。

有關安倍所說的「台灣有事就是日本有事」，高市認為，在國防上、經濟安全保障上確實如此。日本來自俄羅斯的原油僅占全數的3.6%、LNG（天然氣）占8.8%，但經台灣南方的巴士海峽運往日本的原油占約9成、LNG約6成，如果台灣有事，日本的生命線就會被斬斷。

她最後強調：「台日友情要深化，進行各種資訊交換，國防方面、經濟安保方面台日都應互相扶持。絕對不能讓台灣變成第二個香港。」

謝長廷致詞指出，台灣這1、2年各地都在舉辦日治時代的重大建設的百年紀念活動。譬如，去年5月舉辦紀念日本技師八田與一嘉南大圳施工100週年活動。昨天在屏東舉辦的二峰圳完工百年紀念、今年10月將舉辦紀念台南水道啟用百年紀念以及成功高中、新竹高中等5所中學建校100週年等。

他說，台日在百年友好基礎上所發展的友誼愈來愈緊密。近年台日患難見真情，堪稱世界模範，今後也將在這個基礎上，繼續深化合作，承繼李前總統及安倍晉三的遺志，為台日的安全與友好奮鬥。（編輯：韋樞）1110724

日本李登輝之友會24日舉辦研討會，國家基本問題研究所理事長櫻井良子、資深媒體人福島香織等人座談時提及日本應該邀請總統蔡英文參加前首相安倍晉三的國喪。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月24日

日本李登輝之友會24日以「日台關係50年，得失為何？」為題舉辦研討會。日本執政黨自民黨政調會長高市早苗受邀演講時強調，絕不能讓台灣變成第二個香港。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月24日