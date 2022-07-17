近1萬5000人悼安倍 日台協會臉書影片謝台灣

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（中央社記者游凱翔台北17日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，日台協會統計自11日起至今天止，共1萬5000名民眾分別前往台北、高雄場哀悼；日本駐台代表泉裕泰說，對許多民眾櫛次鱗比來場獻花悼唁感激不盡，安倍前首相生前呵護備至的日台情緣，海島厝邊一定要繼續努力守護下去。

安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，享壽67歲。日本台灣交流協會11日起至今天止，在台北市慶城街的辦公處所地下室設置獻花台供民眾前來哀悼。

今天是最後一天哀悼日，儘管下午天氣炎熱，但仍有許多民眾攜家帶眷前來致意。民眾除透過現場的便利貼寫下對安倍的思念，還有民眾用紙做出安倍生前訪台時最愛的「鹹蜆仔」家常料理、用動漫筆觸畫出戴口罩的安倍，透過各種不同方式，感謝安倍長年力挺台灣。

日台協會晚間在官方臉書粉絲團發布回顧影片，影片尾聲以蒙太奇手法，將台灣民眾書寫的悼念便條紙集結成大愛心，傳遞給在天上的安倍。

日台協會在臉書發文表示，台北場11日至今天止，前來哀悼的人數共1萬2750人、高雄場11日至13日則有1693人，總人數逼近1萬5000人。

日台協會指出，一個又一個的花柱砌成一面面花牆布滿大廳，民眾所贈花束早已堆滿整個房間、鋪作整片花海。每一張便利貼留言、卡片、千紙鶴、肖像畫等，都乘載台灣朋友對安倍的感念與感謝。

台灣民眾用紙做安倍訪台時喜愛的台灣小吃「鹹蜆仔」，感謝安倍長年挺台。中央社記者游凱翔攝 111年7月17日

許多台灣民眾特地獻花與手作卡片至日本台灣交流協會追思。中央社記者游凱翔攝 111年7月17日

有民眾以便條紙留言「永遠的武士」。中央社記者游凱翔攝 111年7月17日

日台協會說，「我們知道還有很多沒辦法前來會場弔唁的朋友，這個禮拜也都在心裡默默跟我們一起送安倍最後一程」，大家的心意，相信在天上的安倍先生都看到了。

「大家都在做一場不願醒來的夢，然而春去冬來、夢境終究會結束」，日台協會指出，誰也沒有想到，那位在里約奧運閉幕典禮時，身穿紅色吊帶褲、充滿活力與朝氣的「馬力歐」，就這樣離我們而去。

日台協會說，相信安倍在天上，一定也希望我們可以好好振作，「跨越這份悲傷，在這殘酷卻又充滿希望的現實中，繼續努力生活吧！」

日本駐台代表泉裕泰也透過臉書向台灣民眾致意說，這一個星期，有很多台灣各界人士在百忙之中特地前來弔念致意，對此感到非常榮幸也十分感謝；同時，也對許多民眾櫛次鱗比來埸獻花悼唁感激不盡。

泉裕泰表示，他親眼見到許多爸爸媽媽帶著小朋友一起鞠躬致意，還有坐輪椅前來的阿公在親人攙扶下、堅持要在遺像前立正敬禮，還有許多許多台灣民眾不辭千里北上、特地請假前來致意，「我想全世界應該只有在台灣，才能見到這副光景」。

他指出，不論是忍著淚啜泣進入會場、在獻花台前虔誠合掌的民眾，或是在留言區用滿滿的愛意包圍安倍，並鼓勵著日本的每一個心聲，無一不都訴說著對安倍滿滿的感謝。

泉裕泰說，他感到十分欣慰，因為知道安倍對台灣的心意，都已充分傳達到許多台灣朋友的心中了。

泉裕泰感性地說，每當日本陷入苦難時，台灣朋友總是毫不猶豫地伸出援手；而這次，也是台灣一直陪在我們的身邊。安倍前首相生前呵護備至的日台情緣，海島厝邊一定要努力繼續守護下去。

他最後表示，謝謝每一個親自來到會場悼念的台灣朋友。「我們從明天起，也要一起繼續向日本與台灣的美好未來邁進」。（編輯：林克倫）1110717

台灣民眾特別在追思會場放置台灣啤酒，盼安倍安息。中央社記者游凱翔攝 111年7月17日

台灣民眾特別在追思會場放置「good friend」熊及花朵，感謝安倍力挺台灣。中央社記者游凱翔攝 111年7月17日

台灣民眾在日本台灣交流協會的追思會場放置手抄心經，盼安倍安息。中央社記者游凱翔攝 111年7月17日

有民眾手繪動漫並搭配卡片，感謝安倍挺台。中央社記者游凱翔攝 111年7月17日