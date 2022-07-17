透露安倍家屬為賴清德延遲入殮 謝長廷：駐日處全力助悼慰成行

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副總統賴清德11日下午抵達日本後立刻前往前首相安倍晉三的東京寓所弔唁，傍晚以家屬親友身分前往增上寺的祭壇前捻香致哀。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年7月11日

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）有關前總統府國策顧問金美齡日前對台媒表示副總統賴清德12日參加日本前首相安倍晉三家祭時被放落單、駐日代表處沒做事等的說法，駐日代表謝長廷今天在臉書發文做說明。

謝長廷表示，賴副總統此次是應安倍家屬之邀來日，日方定位為特例、私人行程，7月11日13時31分一出東京的機場，即由他陪同直奔喪宅，家屬並為此延遲原定2時入殮時間。他與賴副總統在喪宅瞻仰遺容，見安倍最後一面後，退在旁邊雙手合十，目送大體被移下樓後移上靈車。

謝長廷說，等靈柩離去一陣子，賴副總統一行才敬禮離去。這期間賴副總統向家屬一一致意，表達哀悼，在場除了安倍夫人昭惠外，還有安倍母親洋子、大哥寬信、弟弟岸信夫等家屬，賴副總統並獲得家屬同意拍照留念。

謝長廷還說，11日當天因距下午5時30分公祭（在增上寺舉行的守靈夜）還有點時間，他請賴副總統到駐日代表處休息，他則抽空於下午4時參加在線上見證桃園市觀音區和千葉縣銚子市的友好備忘錄簽訂儀式。

下午5時，有媒體催他說增上寺的公祭現場大排長龍，但也有消息傳來指中國駐日大使孔鉉佑下午6時要去上香，因此他與賴副總統商量最好避開，以免媒體做文章，轉移焦點。

後來，與賴副總統提前於5時15分出發前往上香。抵達現場時，很多人在排隊，家屬要賴副總統和謝長廷直接前往上香的室內埸地。

謝長廷說，上香後，本來可以多坐一會兒觀看儀式進行，但賴副說照原定計劃於5時45分離開。之後，謝長廷送賴副總統去下榻的飯店用餐，就當天行程做檢討。賴副總統隨後接到家屬通知第2天（12日）在同一場地有家祭，邀他參加。

謝長廷說，因家祭是親人或密友參加，他沒受邀請就不便前往，所以和賴副總統商量前往家祭的接送程序，而他則參加原定已請人代理的兩個行程。

賴清德出席已故日本前首相安倍晉三告別式，座車在12日午間到達東京增上寺。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日

賴副總統12日搭乘駐日代表處的車子前往舉辦家祭的增上寺，到增上寺門口時，賴副總統辦公室的機要專委下車，換成安倍家屬派的友人上車一同坐到會場，在會場門口遇到金美齡，金美齡熱情的挽著賴副總統的手進入會場，並向在場的貴賓介紹，要求交換名片，也特別向安倍夫人昭惠介紹。其實，賴副總統早已見過安倍夫人。

謝長廷覺得賴副總統這次訪日的表現是誠懇、自制、低調，是一位成熟的政治人物，值得肯定。

他認為，悼祭是以家屬為中心的事，家屬把賴副總統當成親友，所以可以享受若干優遇和特典，但賴副總統知道勢不能使盡的道理，相當自制。例如，11日公祭結束即離去，避免和中國駐日大使碰面，造成有關單位困擾。此外，公祭沿途遇到很多議員朋友，約吃飯或喝茶，賴副總統都致歉婉謝。

有關12日家祭當天金美齡帶賴副總統介紹日本政治人物一事，謝長廷說，依現場的人告訴他，賴副總統只收下名片，低語回說沒帶名片，即迅速入座。家祭現場這樣很得體，大家都可以諒解。此外，離開家祭現場時，因人很多，賴副總統若站著等車的話會招搖，所以主動說可以走一段，走到增上寺門外，避免又和政治人物高調打招呼，轉移悼慰的焦點。

針對金美齡的批評，謝長廷說，金美齡早年被列為黑名單，吃了很多苦頭，對駐日單位一向有刻板印象可以理解。

謝長廷寫道：「可以罵我的長輩愈來愈少了，她（金美齡）多我12歲，罵我幾句無妨，不過，我不希望這次賴副總統悼慰之行的努力，因她心急誤會的幾句話而破壞或抹殺，同時也替同仁說幾句公道話。」

謝長廷說，得知賴副總統要到日本弔唁是在10日下午，當天是週日，且是參議院議員選舉投票日，駐日代表處同仁為處理賴副總統入境、行程、飯店、交通、路線等手續，不眠不休開了幾次會，全力協助。

12日家祭當天，他從電視畫面看到金美齡挽著賴副總統的左手，而右手邊就是安倍家屬的友人，來迎接賴副總統也擔任翻譯；而站在前面忙著聯絡車子的人就是駐日代處的傅組長，雖是分內應該做的，但不能說沒做事。（編輯：黃自強）1110717