賴清德赴日弔唁 矢板明夫：岸田繼承安倍挺台政策

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（中央社記者王揚宇、王承中、郭建伸台北11日電）副總統賴清德今天赴日弔唁日本前首相安倍晉三，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，日本政府突然決定發給賴副總統訪日簽證，說明首相岸田文雄不但繼承了安倍晉三的挺台政策，而且更往前邁了一大步。

安倍晉三日前遭槍擊不治身亡，家祭明天舉行，賴副總統今天赴日本東京安倍前首相宅邸弔唁。

矢板明夫透過臉書指出，日台沒有正式外交關係，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長，按慣例不能訪問日本。聽說賴副總統本來今天打算到日本台灣交流協會弔唁安倍，但突然出現在東京街頭，說明日本政府突然決定發給賴副總統訪日簽證。

矢板明夫認為，這是1972年日台斷交50年以來，最重大的外交突破，勢必引來中國激烈抗議。但是，岸田文雄領導的自民黨，在昨天參議員選舉中獲得大勝，政權已高枕無憂，所以一咬牙一跺腳就發給賴副總統簽證，反正現在也不怕得罪中國了。

矢板明夫說，這也說明岸田文雄不但繼承安倍晉三的挺台政策，而且更往前邁了一大步。安倍遇刺以後，台灣全社會像懷念自己家人一樣沉重悼念，加深了日本國民對台灣的親近感。在強大的民意壓力下，日本政府不得不順水推舟。

民進黨立委林俊憲在臉書發文表示，賴副總統赴日，是從1972年台日斷交以來的最高層級，在總統不方便出國的情況下，副總統就代表了台灣的最大敬意。從日台交流協會前面的紀念牆不到一天就被民眾的祝福寫滿來看，賴副總統的赴日悼念，絕對是正確的，符合民眾期待。

民進黨立委趙天麟指出，日本政府願意在尊重家屬意願下，緊急發簽證給賴副總統，停留兩天一夜並做適當維安，這是很重大的情義與突破。特別今年是中日建交50週年，在中國必然的壓力下仍做此決定，代表台日極為深厚的情誼，堅實不變。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗告訴中央社記者，安倍晉三過去擔任首相時，對中華民國非常友好，卸任後也持續支持台灣，如今不幸過世，總統蔡英文派賴副總統以個人身分前往日本弔唁，國民黨團尊重政府的決策，如此也可以拓展台日實質關係。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿受訪表示，安倍晉三是前首相，不算是現任官員，這之中就有賴清德出訪弔唁的灰色地帶；不過加強兩邊的造訪層級，當然有外交的象徵意義，也是實質進展。

時代力量立委邱顯智接受中央社訪問時表示，這是基於台灣與日本、安倍晉三有深厚友誼，也代表外交上，真心誠意的跟別人交朋友，就能獲得堅定友誼；此外，他也要肯定外交團隊在此事上的努力，處理明快。（編輯：謝佳珍）1110711