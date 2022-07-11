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賴清德赴日弔唁安倍 總統府：兩人是多年好友

2022/7/11 16:34（7/11 17:33 更新）
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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，消息震驚全球。日本台灣交流協會11日中午起開放民眾悼念。中央社記者謝佳璋攝 111年7月11日
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，消息震驚全球。日本台灣交流協會11日中午起開放民眾悼念。中央社記者謝佳璋攝 111年7月11日
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（中央社記者溫貴香、黃雅詩台北11日電）副總統賴清德今天赴日弔唁日前遇刺身亡的日本前首相安倍晉三，總統府表示，賴副總統與安倍晉三及家屬是多年好友，對安倍不幸離世，副總統深感不捨，也至為感念安倍對台日關係的重大貢獻。

這是台日1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。日本方面證實此事，但指出賴清德是以私人身分到訪。

安倍晉三日前遭槍擊不治身亡，家祭將於明天舉行。有日本媒體報導，賴副總統今天赴日本東京安倍前首相宅邸弔唁，從日本媒體拍到的畫面，賴副總統上午抵達日本後，進入安倍家，同時也拍到駐日代表謝長廷陪同賴副總統進入安倍宅邸。

副總統賴清德（前中）與駐日代表謝長廷（前右）11日赴安倍晉三住家弔唁後離去。（圖取自日本ミヤネ屋節目畫面）
副總統賴清德（前中）與駐日代表謝長廷（前右）11日赴安倍晉三住家弔唁後離去。（圖取自日本ミヤネ屋節目畫面）

總統府發言人張惇涵下午表示，尊重安倍前首相家屬，總統府對於相關行程沒有評論及說明。

他表示，賴副總統與安倍前首相及親屬是多年好友，對於安倍不幸離世，賴副總統深感哀悼不捨，也至為感念安倍對台日關係的重大貢獻。

立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文受訪表示，賴副總統今天取消所有行程，赴日弔唁安倍晉三，慰問家屬。

外交部發言人歐江安表示，台灣已透過適當管道向日方表示深切悼念，蔡總統、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮均已於今天上午前往日本台灣交流協會台北事務所致意，表達台灣的追思。至於副總統賴清德的私人行程，外交部目前沒有其他訊息，也沒有進一步評論。（編輯：謝佳珍）1110711

日本前首相安倍晉三遭槍擊，送醫不治身亡。總統蔡英文決定，以降半旗的方式表達台灣對安倍的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。圖為11日總統府降半旗致哀。中央社記者趙世勳攝 111年7月11日
日本前首相安倍晉三遭槍擊，送醫不治身亡。總統蔡英文決定，以降半旗的方式表達台灣對安倍的追悼及感謝，也展現台灣與日本並肩同行，堅定捍衛民主自由價值的理念和決心。圖為11日總統府降半旗致哀。中央社記者趙世勳攝 111年7月11日
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