副總統賴清德參加安倍喪禮 日媒持續關注

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，震撼全球。副總統賴清德繼昨天到安倍家弔唁及至增上寺守靈夜上香，受媒體關注後，今天參加安倍喪禮，再受到媒體報導。

賴清德昨天搭機抵達東京羽田機場後，由駐日代表謝長廷陪同前往安倍家族東京寓所致哀，傍晚參加增上寺守靈夜。日本時間今天中午12點30分（台灣時間上午11時30分）左右再度抵達增上寺預定出席下午1時至2時30分舉行的喪禮。由於賴副總統是安倍家人邀約的至親摯友之一，所以他的座車可直接進入增上寺境內。

日本放送協會（NHK）報導，喪禮有首相岸田文雄、前首相森喜朗等政界相關人士、副總統賴清德等約1000人前來上香，其中約200人出席會場內的告別式。

NHK報導，針對賴清德到日本一事，中國外交部發言人汪文斌今天說，中方已要求駐日大使館向日本政府嚴正交涉。汪文斌聲稱，「台灣當局」利用安倍晉三遇刺後的機會「進行政治操弄」，但「這種政治伎倆不會得逞」。

汪文斌聲稱「台灣是中國的一部分」，「沒有所謂副總統的職稱」。不過，除了NHK之外，很多日媒都稱賴清德是台灣的副總統。

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，副總統賴清德11日抵日到安倍寓所弔唁，12日中午到增上寺參加安倍喪禮。因屬至親，賴副總統座車可直入增上寺境內。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日

日媒報導，今天在喪禮上，安倍的夫人安倍昭惠致詞時時說：「從沒看過像我丈夫（安倍）這麼溫和的人，一直守護我。我想，我丈夫身為政治家應該還有很多未完成的事，但他播下很多種子，或許會萌芽。」

她說，安倍真的人很好，很喜歡看到別人高興，也喜歡為別人服務，想必安倍看到這麼多人來參加喪禮，一定會覺得很欣慰。她由衷感謝大家支持安倍。

載著安倍遺體的靈柩車下午2時37分從增上寺出發，車子鳴笛作響，增上寺前大馬路日比谷通兩旁有很多群眾高喊「安倍桑，謝謝」，還有人報以熱烈掌聲表達對安倍的敬意，也有人流下不捨的眼淚。群眾當中可看到有台僑手持中華民國國旗和花束，也有日本女士拿著與安倍的合照表達追思。

對於安倍逝世，有一位日本女士對中央社表示，到現在還覺得不是真的，無法置信。當安倍靈柩車從自己眼前經過，她高喊「謝謝」，希望安倍在天之靈安息。

另一位日本女士在得知中央社記者來自台灣後表示，自己很喜歡台灣，也知道安倍很為台灣著想，她期盼台灣不要被中國併吞。這位女士說，修改憲法第9條以壯大國防能力是安倍的遺願，期待首相岸田能早日實現安倍的遺願。

靈柩車從增上寺駛往自民黨總部、首相官邸（行政中心）、國會議事堂等安倍長期以來進行政治活動的舞台「永田町」，來到此處象徵向永田町告別。自民黨幹事長茂木敏充率自民黨員、首相岸田文雄等率政府官員雙手合十目送靈柩車離去。

大約下午3時27分，遺體運抵東京都品川區桐谷齋場（火葬場）。隨後安倍昭惠抱著遺骨回到增上寺舉行頭七法會，法會結束後，在東京一家飯店與至親進行告別餐會，抱著安倍的遺骨返回東京都澀谷區的寓所。

增上寺為一般民眾設置的獻花台因為今天大批湧進民眾，警方基於維安理由，提早於下午1時許結束，後來有很多自備花束的民眾於是將花擺放在增上寺一隅。其中可見到寫有「台灣永遠的友人安倍晉三首相」中文字的紙板，這是台灣留學生特製的紙板，這群留學生昨天曾到自民黨總部獻花。（編輯：韋樞）1110712

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，他家屬11日在增上寺辦守靈夜，12日喪禮有包括副總統賴清德等1000人出席。靈柩車從增上寺出發後，民眾喊「安倍桑，謝謝」。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日

日本前首相安倍晉三8日遭槍擊身亡，家屬11、12日在東京增上寺分別舉辦守靈夜、喪禮。增上寺為一般民眾特設獻花台，12日一早就湧進大批民眾。中央社記者楊明珠東京攝 111年7月12日