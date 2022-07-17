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全代會上憶安倍 蔡英文：團結台灣是關鍵使命

2022/7/17 15:04
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北17日電）民進黨今天召開全代會，黨主席蔡英文提到日本前首相安倍晉三，她說，會記得老朋友的期許，每位民進黨員都有責任守護民主自由，讓台灣在艱難環境中崛起茁壯；團結台灣，面對時代挑戰，是民進黨當下關鍵使命。

民進黨今年全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，為年底九合一選舉造勢，台北市長被提名人陳時中、新北市長被提名人林佳龍等18位縣市長被提名人首度同台造勢。民進黨主席蔡英文在全代會前，被媒體問到對年底選舉有沒有信心，她比出大拇指。

蔡英文致詞時並特別提到，最近日本前首相安倍不幸過世，台灣痛失了一位好朋友，安倍曾說，世界必須認知到台灣的民主已經相當成熟，而且，一個更茁壯的台灣、保障自由及人權的台灣，將會符合全世界的利益。

蔡英文說，會記得老朋友的期許，每位民進黨員都有責任守護民主自由，讓台灣在艱難環境中崛起、茁壯；團結台灣，面對時代給予的挑戰，這就是民進黨當下的關鍵使命。（編輯：楊蘭軒）1110717

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