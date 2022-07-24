自民黨高市早苗：繼承安倍遺志 強化日台關係

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（中央社東京24日綜合外電報導）立場保守親台的日本自民黨政務調查會長高市早苗今天說，將繼承日本已故前首相安倍晉三遺志，更進一步強化日台關係。她還說，不能讓台灣成為第二個香港。

安倍8日在奈良市輔選進行街頭演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。安倍從政以來始終與台灣關係友好，過去多年數度來台，與台灣政界均有聯繫，被形容為「堅定親台派」。

日本產經新聞報導，高市今天在東京都內演講談到日台關係時說，「沒有安倍晉三前首相，就不會有現在的日台關係」。

高市說，將和許多志同道合的議員一起確實地繼承安倍遺志，「跟台灣建立更為堅固的關係」。

日本1972年跟中國建交並與中華民國斷交，今年適逢50週年。高市說，「日本跟台灣即使在斷交後也保持親密關係，彼此間的關係反而正變得更為堅固」。

她還說，站在自民黨政調會立場強烈意識到，除了跟台灣間的友情外，雙方在政策面方面也必須強化合作才能相互保護。

談到保障香港高度自治的「一國兩制」因香港國安法實施而事實上崩壞，高市強調，「不能讓台灣成為第二個香港」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110724