繼吉田茂之後 安倍晉三國喪9/27舉行

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日本內閣會議22日正式決定9月27日在東京的日本武道館舉辦悼念安倍的國喪。圖為11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遇刺身亡，享壽67歲。日本內閣會議今天正式決定9月27日在東京的日本武道館舉辦悼念安倍的國喪。

安倍晉三也將是繼吉田茂後，第2位獲國喪規格的日本前首相。

日本產經新聞報導，日本政府今天上午召開內閣會議正式決定追悼安倍的喪禮儀式名為「故安倍晉三國喪儀式」，將於9月27日在位於東京北之丸公園的日本武道館舉行。

治喪委員長由日本首相岸田文雄擔任，經費全額由國家支出，財源從預備經費中提撥。治喪事宜以今天成立的設於內閣府的事務局為主進行籌備。

哀悼安倍的國喪是根據內閣府設置法，做為「國家的儀式」舉行，基於政教分離觀點，採取無宗教形式。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天上午在例行記者會上表示，有關國喪經費由國家支付一事，鑑於物價上漲的情勢、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫費等，為了舉辦莊嚴且誠心的喪禮，會努力做好經費的掌控。

安倍在國際政治發揮了存在感，在他辭世後，美國總統拜登等許多國家領袖及人民等表達哀悼。松野表示，舉辦安倍晉三國喪時也將接受外國政要列席。

二次大戰後，日本政府基於政教分離廢除1926年公布的「國喪令」。1967年時，佐藤榮作內閣會議決定以特例的方式舉辦哀悼前首相吉田茂的國喪，地點在日本武道館。安倍是繼前首相吉田茂後，第2位獲國喪規格的前首相。（編輯：高照芬）1110722