繼吉田茂之後 安倍晉三國喪9/27舉行
2022/7/22 11:53（7/22 12:23 更新）
日本內閣會議22日正式決定9月27日在東京的日本武道館舉辦悼念安倍的國喪。圖為11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）
（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遇刺身亡，享壽67歲。日本內閣會議今天正式決定9月27日在東京的日本武道館舉辦悼念安倍的國喪。
安倍晉三也將是繼吉田茂後，第2位獲國喪規格的日本前首相。
日本產經新聞報導，日本政府今天上午召開內閣會議正式決定追悼安倍的喪禮儀式名為「故安倍晉三國喪儀式」，將於9月27日在位於東京北之丸公園的日本武道館舉行。
治喪委員長由日本首相岸田文雄擔任，經費全額由國家支出，財源從預備經費中提撥。治喪事宜以今天成立的設於內閣府的事務局為主進行籌備。
哀悼安倍的國喪是根據內閣府設置法，做為「國家的儀式」舉行，基於政教分離觀點，採取無宗教形式。
日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天上午在例行記者會上表示，有關國喪經費由國家支付一事，鑑於物價上漲的情勢、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫費等，為了舉辦莊嚴且誠心的喪禮，會努力做好經費的掌控。
安倍在國際政治發揮了存在感，在他辭世後，美國總統拜登等許多國家領袖及人民等表達哀悼。松野表示，舉辦安倍晉三國喪時也將接受外國政要列席。
二次大戰後，日本政府基於政教分離廢除1926年公布的「國喪令」。1967年時，佐藤榮作內閣會議決定以特例的方式舉辦哀悼前首相吉田茂的國喪，地點在日本武道館。安倍是繼前首相吉田茂後，第2位獲國喪規格的前首相。（編輯：高照芬）1110722
延伸閱讀安倍晉三遇刺身亡強生蒲亭致哀 各國領袖反應一覽日部分在野黨反對安倍國喪 茂木敏充：與民意脫節安倍晉三最友台 卸任持續發聲稱台灣有事就是日本有事人物故事／安倍晉三縱橫日本政壇近30年 在任最長首相
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
悼安倍晉三 日本政府擬9/27舉辦國喪