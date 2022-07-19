日部分在野黨反對安倍國喪 茂木敏充：與民意脫節

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本首相岸田文雄表示今年秋天將舉辦國喪哀悼前首相安倍晉三逝世，但在野黨部分人士反對。對此，執政黨自民黨幹事長茂木敏充今天表示，反對辦國喪的主張是與民意嚴重脫節。

部分日本在野黨人士要求正休會中的國會應針對政府是否舉辦安倍晉三國喪一事進行審議。對此，茂木今天上午在例行記者會上表示，要舉辦國喪在法律上完全沒問題，是極為適當的作法。

有部分在野黨人士指出，民眾對於安倍政治評價褒貶不一，因此有人反對政府舉辦國喪。對此，茂木說，他不認為人民否定舉辦國喪。他還說：「不聽看看在野黨的主張的話，不太清楚，但覺得（部分在野黨的主張）好像與民意嚴重脫節。」

日媒報導，有關國喪，二戰後，日本政府基於政教分離的觀點廢除了1926年所公布的「國喪令」。二戰後的首相，1967年當時的佐藤榮作內閣的會議決定以特例的方式舉辦哀悼前首相吉田茂國喪。

對於本月8日前首相安倍晉三在助選時遇刺身亡，日本首相岸田文雄本月14日在記者會上表示，將舉辦前首相安倍的國喪，費用全由政府支出，國喪將以內閣會議的決定為依照實施。

日本放送協會（NHK）今天報導，岸田今天在自民黨幹部會議上就舉辦安倍國喪一事進行說明，爭取黨內的理解。自民黨幹部陸續表達意見，認為舉辦國喪是適切的。

岸田在會上表示，鑑於安倍內政及外交都留下大功績，去世後廣受各界哀悼，決定今年秋天舉辦國喪。會加強警備。預料將有活絡的弔唁外交，會做好籌備的工作。

自民黨副總裁（副黨魁）麻生太郎表示，安倍的功績受到海內外高度評價，舉辦國喪極為正確。

茂木說，舉辦國喪是很適切的，自民黨將盡全力合作。茂木透露，安倍去世後，本月11至15日之間，自民黨本部（位於東京都永田町）設置的獻花及留言台，約有1萬8000人前來致哀悼念。

對於政府將舉辦哀悼安倍逝世的國喪一事，安倍的胞弟、現任防衛大臣岸信夫在例行記者會上說：「身為家屬，覺得這是很榮譽的事。盼以『國喪』的形式，低調進行。」針對部分在野黨反對政府舉辦國喪一事，岸信夫說：「我知道有很多不同的意見，但最終的決定在於由岸田首相。」

岸信夫在記者會上被問及安倍去世是否會對於國家安全保障戰略的修訂等造成影響時答說，安倍身為一名國會議員，所做的發言影響力很大，繼承安倍遺志的國會議員應該會力挺。

自民黨參議院幹事長世耕弘成今天在記者會上表示，或許安倍所做的工作獲得的評價褒貶不一，但安倍是日本憲政史上首相在位時間最長的人物，來自外國的弔唁層級也是空前的高，預料將有很多外國領袖來弔唁，舉辦國喪是很適切的。

日本最大在野黨立憲民主黨幹事長西村智奈美今天在記者會上表示，應慎重考慮才行，岸田決定舉辦國喪的經過未免時間太匆促且決策不透明，為了避免看法兩極，應鄭重的討論才是。西村認為，國喪是要動用預備費支出，應召開預算委員會討論。

與自民黨聯合執政的公明黨代表（黨魁）山口那津男今天中午與岸田進行餐敘時對於岸田準備舉辦悼念安倍的國喪一事表達肯定之意。

會後，山口對媒體表示，與岸田對話時，兩人都希望讓人民能廣為了解舉辦國喪的大意義，也希望能辦好國喪。

山口表示，與岸田會談時確認了舉辦國喪的4大理由，包括安倍是日本憲政史上在位最長的首相、安倍內政外交上留下功績、安倍獲得包括外國領導人在內的國際社會高度評價，驟逝後國內外湧入大量追悼訊息、與人民共同確認守護民主主義的重要性。（編輯：黃自強）1110719