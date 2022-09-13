安倍國葬 日本自衛隊出動逾千人將鳴放19響禮砲

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本政府將在9月27日為前首相安倍晉三舉行「國葬」，今天進一步決定當天將出動逾千名自衛隊員負責相關任務，並於安倍晉三的骨灰抵達會場時，參酌前例鳴放19響禮砲。

為追悼輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天在內閣會議決定，基於前例，將由自衛隊負責相關儀節來表達對安倍的弔唁之意。在安倍骨灰抵達會場「日本武道館」時，將參酌前例鳴放19響禮砲。

另外，前往日本武道館沿途都有自衛隊員列隊敬禮，並伴隨樂隊演奏，預估將動員超過千名自衛隊員參與這場國葬。

朝日電視台報導，由於許多海外政要預定出席安倍國葬，日本警視廳今天在民間保全公司協助下，在羽田機場展開特別警戒訓練。

目前預估將有國外政要及國會議員等約6000人出席安倍國葬，多數人將從羽田機場入出境。警視廳警官與民間保全公司的保全人員等約60人，今天在羽田機場確認重要地點並共享情報。

警方也藉由出動警犬等方式，事前檢查現場有無爆裂物或危險物品。警視廳表示，將竭盡全力做好國葬維安任務。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110913