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出席安倍國葬台灣代表人選 黃重諺：台日磋商中

2022/9/5 10:12（9/5 11:15 更新）
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日本前首相安倍晉三國葬儀式9月27日舉行，總統府副秘書長黃重諺5日表示，台日正在磋商台灣出席人選。圖為7月11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）
日本前首相安倍晉三國葬儀式9月27日舉行，總統府副秘書長黃重諺5日表示，台日正在磋商台灣出席人選。圖為7月11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）
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（中央社記者黃雅詩台北5日電）日本前首相安倍晉三國葬儀式27日舉行，有關台灣出席代表人選及層級，總統府副秘書長黃重諺今天表示，無規定不能派現職重要官員出席，台日目前正在磋商人選，但總統蔡英文公忙，不會自己前往。

黃重諺上午接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪，有關台灣代表出席安倍晉三國葬儀式的人選與層級，黃重諺表示，日方應沒有規定不能派現職重要官員出席，目前台日正在磋商人選。

主持人追問如果由台日關係協會會長蘇嘉全代表出席是否層級太低？黃重諺回應說「即便如此」，但隨即打住，笑稱「不能用這種方式套話」。

主持人再問蔡總統是否能親自前往，黃重諺表示，「總統不會自己去，總統事情比較多」。至於副總統賴清德、行政院長蘇貞昌能否代表參加，黃重諺說，「國會議期即將開始，他們時間上應該也比較忙」。

至於目前擔任總統特使出訪教廷的前副總統陳建仁是否會代表前往，黃重諺說，「應該沒有，他也滿忙的。」

至於外界擔憂安倍晉三過世後將使台日關係弱化的說法，黃重諺表示，日本社會跟政界對台灣支持度很高，政府決策必須反映民間社會觀點，因此不易出現結構性改變，如果日本政府想對北京軟化，日本社會不會輕易接受這樣的調整。

黃重諺表示，美日先前剛剛進行大規模演習，針對中國對第一島鏈以西的動作，調整了演習科目，加上日本近期說要因應周邊威脅，增加中長程飛彈等新武力部署；所謂周邊威脅，不用懷疑除了北韓就剩下中國，日本政府的新防衛構想，就是為了防範中國在區域引發的新狀況。

黃重諺表示，美日演習反應最新情勢，不會因為安倍晉三離開或新的防相上任有所影響，只要中國對印太區域的威脅存在，日本政治界很難因為想跟北京調整關係，就無視每天遇到的威脅採取軟化態度。（編輯：郭無患）1110905

影片來源：寶島聯播網
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