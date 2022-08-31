安倍國葬時程出爐 場外設獻花台場內最多6000人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本政府針對前首相安倍晉三國葬事宜開會，決定包括最多開放約6000人進場。圖為7月11日民眾到增上寺裡獻花向安倍道別。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京31日綜合外電報導）日本政府今天針對前首相安倍晉三「國葬」事宜開會，決定包括最多開放約6000人進場、9月27日下午2時舉行國葬儀式，及會場外設置獻花台、開放6小時讓民眾場外獻花等事項。

為追悼在輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定將為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。

日本放送協會（NHK）報導，有關9月27日將舉行的安倍國葬，日本政府相關部會官員今天在首相官邸召開「葬禮執行幹事會」，決定實施概要事項。

根據目前決定事項，9月27日下午2時（台灣時間下午1時）舉行國葬儀式，出席人士除了日本眾議院、參議院議長等行政、立法及司法三權首長外，還有來自海外各國與地區的重要人士、日本各地方政府及各界代表等，總計最多開放約6000人入場。

主辦單位預計從9月初起依序寄送國葬邀請函。

另外，國葬當天上午10時到下午4時止，主辦單位將在國葬會場、位於東京都的日本武道館外設置獻花台，讓民眾可到場外獻花。

今天的幹事會上，根據擔任葬禮委員長的岸田文雄所做決定，國葬當天日本政府各部會將透過降半旗及默哀來表達哀悼。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110831