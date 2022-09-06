安倍國葬總經費 日本政府估約花3.6億元

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本政府內閣官房長官松野博一今天說，有關已故前首相安倍晉三「國葬」花費，除原本公布的經費外，加上維安等花費後，預估總額約16億6000萬日圓（約新台幣3億6335萬元）。

為追悼在輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定在9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。不過，日本輿論對於是否應舉辦國葬呈正反兩極意見。

日本政府之後在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2億5000萬日圓作為安倍國葬經費，但這筆經費並不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。

在野黨議員質疑，如果包括維安等費用，國葬實際花費總額可能高達數十億日圓，要求日本政府公布國葬中有關維安及外交方面的經費支出。

日本放送協會（NHK）報導，松野博一今天說，有關安倍「國葬」費用，除了日前已決定從本年度預算的預備金提撥約2億5000萬日圓外，加上花費在維安及接待國外重要人士等約14億日圓後，預估整體花費約在16億6000萬日圓。

TBS電視台報導，松野表示，目前預估維安部分經費約8億日圓、接待外國重要人士經費約6億日圓。截至目前為止，已知會有超過190個來自海外的代表團出席，其中領袖層級親率代表團約50個。

產經新聞報導，日本政府今天表示，9月27日國葬當天，前首相菅義偉將以「友人代表」身分在典禮上致詞。

菅義偉曾在安倍第2度擔任首相期間，接任官房長官一職；岸田9月5日曾前往菅義偉位於國會內的辦公室拜會，可能當面委託在國葬典禮上致詞一事。

岸田身旁人士說，菅義偉是基於安倍遺族的意願，且能獲得多數人認同的人選。

另外，共同社中文網9月5日報導，有關負責規劃國葬等業務的得標業者，松野表示，參與競標的業者只有一家，且認為「程序恰當」，希望民眾能夠理解。

不過，這種只有一家業者競標且得標的情況，讓在野黨批評「在國民看來就是作弊」。

有關該業者得標一事，首相岸田文雄9月4日曾說，這是「基於恰當的程序實施」，認為沒有問題。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110906