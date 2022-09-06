安倍國葬經費暴增 日本在野黨反彈

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（中央社東京6日綜合外電報導）日媒報導，有關前首相安倍晉三「國葬」，日本政府原先僅公布約2億5000萬日圓花費，表示將在國葬後再公布總額，但今天轉向公布總額估逾16億日圓，金額暴增引發在野黨反彈。

為追悼輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定在9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。不過，日本輿論對於是否應舉辦國葬呈正反兩極意見。

日本政府之後在8月26日內閣會議中決定，將從2022年度預算的一般預備金，提撥約2億5000萬日圓（約新台幣5545萬元）作為安倍國葬經費，但這筆經費並不包括負責會場周邊維安警力人事費等費用。

日本報導，日本政府今天公布安倍國葬預估總金額超過16億日圓（約新台幣3.5億元），引發在野黨反彈。

日本最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳說，政府原本還堅稱只花2億5000萬日圓，結果現在卻一口氣暴增到6.6倍之多。

安住淳說，「6.6倍也好、16億日圓也好，坦白說我不認為這會是最後的答案」，認為國葬經費未來仍有增加可能，要求政府應該在國會舉行閉會審查前，提出更精確的經費估算。

日媒Sponichi Annex報導，日本政府之前對國葬經費總金額態度是「國葬後再精算公布」，但因為遭受輿論與在野黨批評轉向，改為在國葬舉行前先公布預估總額。

同為在野黨的共產黨委員長志位和夫今天在推特上發文說，國葬經費從原本的2億5000萬日圓一口氣增加到16億6000萬日圓（約新台幣3億6335萬元），「也無法保證就此結束」。

志位說，這種違憲又無法源依據的「國葬」，一塊錢都不該用到人民血汗錢，更別提是16億6000萬日圓。他也在推文最後附上「#停辦違憲國葬」的標籤。

產經新聞報導，社民黨黨魁福島瑞穗今天表示反對舉辦安倍國葬，所以當然不會出席，「（國葬）有可能於法無據也違憲」，表達出社民黨原則上將缺席國葬。

福島還說，在超過半數國民反對舉辦國葬的情況下，她也不能出席。

包括共產黨、令和新選組等在野黨，目前已表明原則上將缺席國葬。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110906