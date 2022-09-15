安倍晉三國葬 總統指派蘇嘉全王金平謝長廷組團出席

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（中央社台北15日電）總統府發言人張惇涵今天表示，日本政府將於9月27日在東京為前首相安倍晉三舉行國葬，總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平，以及駐日本代表謝長廷，共同組成代表團，出席安倍國葬儀式。

張惇涵表示，代表團3位跨黨派的「院長級」成員，長年均與安倍交情深厚、互動密切，在日本各界擁有充沛人脈，此次共同代表台灣出席安倍國葬，充分彰顯台日堅定情誼與深厚情感。

張惇涵表示，安倍是深受國際推崇的國際領袖，畢生堅持守護民主、自由、人權的理念，開創劃時代的印太架構戰略思維。安倍更是台灣的堅定摯友，台日之間患難見真情的「羈絆」，攜手扶持的「善的循環」，安倍推動台日關係進展不遺餘力。

張惇涵表示，蔡總統祈願這次的代表團能夠帶著台灣政府與人民對安倍的悼念與追思前去，誠摯感謝安倍的畢生貢獻，並展現台灣與日本繼續並肩同行，捍衛共享的價值及印太區域的和平穩定。1110915