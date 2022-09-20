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反對辦安倍國葬 日本東京上萬民眾冒雨集會遊行

2022/9/20 12:17（9/20 12:24 更新）
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19日東京逾萬人參加反對國葬集會遊行。（共同社）
19日東京逾萬人參加反對國葬集會遊行。（共同社）
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本政府將於9月27日為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」，不過，根據最近各家日媒所做民調，逾6成民眾都表示反對，9月19日東京就有一場逾萬人參加的反對國葬集會遊行。

為追悼輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬。

日本朝日新聞報導，反對為安倍舉辦國葬的民眾，9月19日在東京都澀谷區代代木公園集會。雖然受到颱風南瑪都影響降下大雨，仍有約1萬3000人冒雨參加，並在集會後兵分二路朝澀谷及原宿方向展開遊行。

這場集會開頭由主辦方成員上台陳述反對國葬理由後，包括立憲民主黨、共產黨等在野黨國會議員，及作家落合惠子等人先後表達反對國葬主張。

部分參加集會的民眾手持寫上「反對國葬」等標語牌或旗幟，在人群中相當醒目。一名73歲民眾說，安倍涉及的爭議明明尚未釐清，反對用人民納稅錢舉辦國葬。

富士新聞網今天公布最新民調顯示，反對為安倍舉辦國葬的受訪者高達62.3%，幾乎是贊成者31.5%的一倍。

談到是否認同首相岸田文雄對舉辦安倍國葬的說明，只有18.9%受訪者表示認同，高達72.6%的受訪者表示無法認同。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110920

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