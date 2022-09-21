安倍晉三國葬 岸田文雄3天將與50國領袖級人士會談

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三「國葬」將於9月27日舉行，已知約有50國領袖級人士將出席，首相岸田文雄正協調利用國葬前後共3天時間與他們會談，進行馬拉松式「弔唁外交」。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。岸田文雄內閣7月22日決定9月27日為安倍舉辦國葬，地點為東京都內的日本武道館。

不過，日本社會反對為安倍舉辦國葬聲浪與日高漲，富士新聞網9月20日公布最新民調顯示，反對安倍國葬的受訪者高達62.3%，幾乎比贊成者31.5%多了一倍。

日本時事通信社報導，在這種情況下，研判岸田希望藉由與各國領袖級人士會談呈現舉辦國葬的意義。

日本內閣官房長官松野博一9月20日在記者會上說，將盡可能舉辦領袖會談，向國內外展現繼承及發展安倍留下的外交遺產之意。

岸田身旁人士表示，將在國葬當天及前後各1天共3天時間舉行會談，多的話1天可能會有多達約20場，每場大約進行10分鐘到15分鐘。日方同時間將準備兩個會談場地，岸田可以利用往返兩處會場中間空檔時，聽取下屬對即將舉行會談國家情勢所做說明。

目前已知將出席安倍國葬的重要人士，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、英國前首相梅伊（Theresa May）、法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy），及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等。

安倍生前為對抗中國所推動的日美澳印「四方安全對話」（Quad），成員國印度總理莫迪（Narendra Modi）與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也將出席。

另外，韓國總理韓悳洙也預定出席；中國方面還沒有公布出席人選；台灣方面已宣布由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平，及駐日本代表謝長廷共同組成代表團出席。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1110921