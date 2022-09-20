安倍晉三國葬 李登輝女兒李安妮受邀出席
2022/9/20 20:48（9/20 22:16 更新）
李登輝基金會董事長李安妮7月11日前往日本台灣交流協會弔唁日本前首相安倍晉三。（李登輝基金會提供）
（中央社記者葉素萍台北20日電）李登輝基金會執行長鄭睦群今晚受訪證實，前總統李登輝女兒李安妮有接到安倍的家屬邀請，將會出席安倍國葬。
日本放送協會（NHK）報導，日本政府9月27日將在東京都內的日本武道館舉行安倍晉三國葬。安倍家邀請李登輝的女兒出席27日的安倍國葬，李安妮預定受邀出席。
李登輝基金會執行長鄭睦群晚間受訪證實，李安妮有接到安倍的家屬邀請，將會出席安倍國葬。鄭睦群說，這次李登輝基金會有3人將赴日，包括他、李安妮以及一名基金會的研究員，預計26日早上飛往日本，28日返台，除了參加安倍國葬，日本李友會也將舉辦歡迎餐會。（編輯：林興盟）1110920
1995年6月27日，總統李登輝（前右）在總統府接見日本自民黨政調會訪華團安倍晉三眾議員（前左）等人。（中央社檔案照片）
2010年10月31日，前總統李登輝（左）在外雙溪翠山莊會見日本前首相安倍晉三（右）。（中央社檔案照片）
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