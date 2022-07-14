更多編輯台推薦新聞：
詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全台首例 10歲白血病童細胞治療康復
首頁 / 政治
安倍晉三遇刺
新聞專題
安倍晉三遇刺
首頁 / 政治

後安倍時代 學者：台日友好關係繼續往前走是必然

2022/7/14 14:54（7/14 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨立委何志偉（中）、郭國文（左）14日於台日關係未來發展座談會上呼籲，希望台日關係像台美關係一樣，可以制度化；國策研究院文教基金會執行長郭育仁（右）也期盼，把台日之間的好感情慢慢機制化。中央社記者范正祥攝 111年7月14日
民進黨立委何志偉（中）、郭國文（左）14日於台日關係未來發展座談會上呼籲，希望台日關係像台美關係一樣，可以制度化；國策研究院文教基金會執行長郭育仁（右）也期盼，把台日之間的好感情慢慢機制化。中央社記者范正祥攝 111年7月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北14日電）日本前首相安倍晉三驟逝，學者分析指出，台日之間的深厚情感不會因為安倍辭世而突然煙消雲散；安倍過去為台日政府、政黨之間搭起了非常多橋梁，這會延續下去，台日友好關係繼續往前走是必然。

台灣新動力智庫國今天於立法院群賢樓主辦「從安倍事件探討台日關係未來發展」座談會，協辦單位是民進黨立委何志偉辦公室和民進黨立委郭國文辦公室。

今天座談會一開始，全體默哀1分鐘，悼念台灣永遠的朋友安倍晉三。安倍晉三7月8日在奈良市幫議員候選人助選時遭槍擊，胸部中彈緊急送醫治療後宣告不治。

對於安倍晉三驟然離世，日本政壇中頓時失去挺台聲浪的重要精神領袖，也讓各界掀起對台日關係未來發展的討論，今天出席座談會的立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文表示，希望大家不要只從安倍晉三或現任日本首相岸田文雄的個人角度思考台日關係，他期盼台日之間交流是不是有可能制度化。

郭國文指出，對照台美關係之所以相對穩定或受到信賴，是因為有一些法律支撐，從「台灣關係法」、「台北法案」，到美國版「台灣旅行法」等等，這就是關係結構化、制度化。

反觀台日關係，是否還停留在人與人之間的關係，或者彼此之間交流累積的信賴感而已，是不是有可能也像台美關係一樣，可以制度化。

郭國文表示，近來他積極推動，呼籲日本是不是有可能通過日本版「台灣旅行法」，用意就是希望台日關係能制度化，如能通過將是台日關係結構化的象徵。

立法院亞東國會議員友好協會副會長、民進黨立委何志偉也呼應郭國文的主張，期盼日本通過「台灣旅行法」。他說，台日關係需要法制化、結構化、制度化。

今天座談會主講人、財團法人國策研究院文教基金會執行長郭育仁指出，安倍晉三對台灣有非常特殊的情感，過去也很少有外國的領導人跟台灣人民這麼親近。

他說，台日之間的深厚情感不會因為安倍辭世而突然煙消雲散；安倍過去為台日政府、政黨之間搭起了非常多橋梁，這會延續下去，台日友好關係繼續往前走是必然。安倍對台灣的特殊情感，現在交棒給岸田文雄，台日友好關係繼續往前走。

此外，郭育仁也期盼，「把台日之間的好感情慢慢機制化」。他認為，只要岸田文雄依照日本國家利益為中心的決策模式，台日關係一定會被機制化。（編輯：郭無患）1110714

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀