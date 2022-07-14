後安倍時代 學者：台日友好關係繼續往前走是必然

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民進黨立委何志偉（中）、郭國文（左）14日於台日關係未來發展座談會上呼籲，希望台日關係像台美關係一樣，可以制度化；國策研究院文教基金會執行長郭育仁（右）也期盼，把台日之間的好感情慢慢機制化。中央社記者范正祥攝 111年7月14日

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（中央社記者范正祥台北14日電）日本前首相安倍晉三驟逝，學者分析指出，台日之間的深厚情感不會因為安倍辭世而突然煙消雲散；安倍過去為台日政府、政黨之間搭起了非常多橋梁，這會延續下去，台日友好關係繼續往前走是必然。

台灣新動力智庫國今天於立法院群賢樓主辦「從安倍事件探討台日關係未來發展」座談會，協辦單位是民進黨立委何志偉辦公室和民進黨立委郭國文辦公室。

今天座談會一開始，全體默哀1分鐘，悼念台灣永遠的朋友安倍晉三。安倍晉三7月8日在奈良市幫議員候選人助選時遭槍擊，胸部中彈緊急送醫治療後宣告不治。

對於安倍晉三驟然離世，日本政壇中頓時失去挺台聲浪的重要精神領袖，也讓各界掀起對台日關係未來發展的討論，今天出席座談會的立法院亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文表示，希望大家不要只從安倍晉三或現任日本首相岸田文雄的個人角度思考台日關係，他期盼台日之間交流是不是有可能制度化。

郭國文指出，對照台美關係之所以相對穩定或受到信賴，是因為有一些法律支撐，從「台灣關係法」、「台北法案」，到美國版「台灣旅行法」等等，這就是關係結構化、制度化。

反觀台日關係，是否還停留在人與人之間的關係，或者彼此之間交流累積的信賴感而已，是不是有可能也像台美關係一樣，可以制度化。

郭國文表示，近來他積極推動，呼籲日本是不是有可能通過日本版「台灣旅行法」，用意就是希望台日關係能制度化，如能通過將是台日關係結構化的象徵。

立法院亞東國會議員友好協會副會長、民進黨立委何志偉也呼應郭國文的主張，期盼日本通過「台灣旅行法」。他說，台日關係需要法制化、結構化、制度化。

今天座談會主講人、財團法人國策研究院文教基金會執行長郭育仁指出，安倍晉三對台灣有非常特殊的情感，過去也很少有外國的領導人跟台灣人民這麼親近。

他說，台日之間的深厚情感不會因為安倍辭世而突然煙消雲散；安倍過去為台日政府、政黨之間搭起了非常多橋梁，這會延續下去，台日友好關係繼續往前走是必然。安倍對台灣的特殊情感，現在交棒給岸田文雄，台日友好關係繼續往前走。

此外，郭育仁也期盼，「把台日之間的好感情慢慢機制化」。他認為，只要岸田文雄依照日本國家利益為中心的決策模式，台日關係一定會被機制化。（編輯：郭無患）1110714