岸信夫上傳家人與賴副總統合照 感謝台灣悼念安倍

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日本前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡，副總統賴清德7月11日至安倍家弔唁並參加家祭。安倍的胞弟岸信夫（前左2）在臉書上傳7月11日家人與賴副總統（後左2）、駐日代表謝長廷（前左1）等人合照。（圖取自facebook.com/kishinobuo）

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本前首相安倍晉三7月8日遇刺身亡，副總統賴清德7月11日至安倍家弔唁並參加家祭。安倍的胞弟岸信夫今天在臉書上傳7月11日家人與賴副總統、駐日代表謝長廷等人合照，表達謝意。

目前是眾議員、也是首相輔佐官的岸信夫今天在臉書（Facebook）發文寫道：「上個月25日，我哥哥去世七七四十九天。親友們思念我哥哥，大家靜靜的服喪。我要感謝所有表達悼念的各位。（哥哥去世後不久）7月11日，來自台灣的友人賴清德副總統趕來弔唁。8月20日台灣舉辦追思音樂會，我由衷感謝。」

從岸信夫上傳的照片可知地點是在安倍位於東京的寓所，照片中除了有賴副總統、謝長廷之外，還有安倍的母親安倍洋子、安倍的胞兄安倍寬信、岸信夫及兒子岸信千世。

據悉，這是賴副總統在安倍家弔唁後，留在現場與安倍家人話家常。

8月20日台灣舉辦追思音樂會前，岸信夫受邀拍製影片時也特別感謝賴副總統趕至日本弔唁。

日本政府決定9月27日在東京的日本武道館舉行安倍晉三國喪，台灣及日本的195個邦交國已獲通知。有日媒報導，出席的人數最多約6000多人，其中外交團約1000人，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、德國前總理梅克爾（Angela Merkel）等有意出席。

日媒目前相當關注屆時台灣將派誰出席安倍國喪。有日本民眾在網路上表示，期待總統蔡英文能出席。

賴副總統7月11日訪日，到安倍家弔唁，11日傍晚在東京增上寺出席安倍家族舉辦的守靈夜、12日出席家祭喪禮。賴副總統訪日是台日1972年斷交後，時隔37年台灣的副總統訪日。上一次是1985年時任副總統的李登輝訪問中南美洲回程過境東京時。（編輯：黃自強）1110902