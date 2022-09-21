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安倍晉三國葬 日媒：約700位海外賓客將出席

2022/9/21 12:44（9/21 12:57 更新）
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日本前首相安倍晉三國葬將在27日舉行，預估有約700位海外賓客出席。圖為安倍晉三7月12日告別式會場，民眾在遺照前悼念。（中央社檔案照片）
日本前首相安倍晉三國葬將在27日舉行，預估有約700位海外賓客出席。圖為安倍晉三7月12日告別式會場，民眾在遺照前悼念。（中央社檔案照片）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本讀賣新聞今天報導，日本政府相關人士透露，目前預估約700位海外賓客將出席9月27日舉辦的前首相安倍晉三「國葬」。

為追悼輔選時被槍殺身亡的安倍，首相岸田文雄內閣7月22日正式決定9月27日為安倍舉辦國葬，這將是日本自二次大戰後，第2次為曾任首相者舉辦國葬，前一次是1967年為前首相吉田茂舉辦。

目前預估總共會有約6000人出席在日本武道館舉行的國葬，來自海外的代表團可能會有超過190團出席，其中有接待必要的領袖層級等代表團約50團。

日本內閣官房長官松野博一9月20日在記者會上說，日本政府已發送邀請函給約2000名現任日本國會議員及前國會議員。

發送邀請函對象還包括日本地方政府相關人士約300人，及曾任或現任眾參兩院議長等「三權首長」約30人。

富士新聞網報導，目前已知美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及印度總理莫迪（Narendra Modi）等人表達出席意願，日本政府相關人士說，預料會有約700位海外賓客出席。

配合各國領袖屆時來訪，岸田文雄預定從9月26日起一連3天，在東京都港區的迎賓館密集跟各國領袖舉行會談。

面對政府決定為安倍舉辦國葬，日本社會反對聲浪與日高漲，富士新聞網9月20日公布最新民調顯示，反對安倍國葬的受訪者高達62.3%，幾乎比贊成者31.5%多了一倍。

同民調談到是否認同岸田文雄對舉辦安倍國葬的說明，只有18.9%受訪者表示認同，高達72.6%的受訪者表示無法認同。

反對安倍國葬的意見不僅反映在民調上，逾萬名民眾也採取具體行動，9月19日在東京都澀谷區代代木公園集會遊行，今天甚至還有一名七旬老翁疑因反對國葬，選擇在首相官邸外自焚身受重傷。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110921

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