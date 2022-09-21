安倍晉三國葬 日本皇族將有7人參加

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）日本掌管皇室事務的宮內廳今天表示，27日在東京日本武道館舉行的前首相安倍晉三國葬，秋篠宮伉儷等7名皇族將參加。日皇伉儷與上皇伉儷依慣例派遣使者。

宮內廳表示，27日舉行的安倍前首相國葬，日皇伉儷及上皇伉儷不出席，將分別派遣使者行禮，贈鮮花一對。

皇族將出席的是秋篠宮伉儷及其次女佳子、三笠宮的寬仁親王妃信子及其長女彬子、高圓宮妃久子及其長女承子等7人。

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日本內閣會議7月22日決定將舉辦安倍國葬，治喪委員長是首相岸田文雄。岸田發文給宮內廳長官西村泰彥，邀請皇族出席安倍國葬。宮內廳參考過去曾擔任過首相者的葬禮後進行研議。

1967年前首相吉田茂的國葬，當時昭和天皇（日皇裕仁）與香淳皇后未參加，而是派遣使者參加。當時皇太子明仁伉儷（現在的上皇伉儷）等9名皇族參加。最近的案例是2020年10月前首相中曾根康弘的內閣及自民黨合同葬，日皇德仁伉儷及上皇明仁伉儷派遣使者，秋篠宮伉儷等皇族8人在會場獻花。（編輯：韋樞）1110921