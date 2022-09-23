中國指派政協副主席萬鋼 出席安倍國葬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京23日電）中國外交部發言人汪文斌今天證實，全國政協副主席萬鋼將代表中國政府，出席已故日本首相安倍晉三的國葬典禮。

中國外交部下午舉行例行記者會。北京晚報報導，有媒體提問，日本官方22日消息指出，萬鋼將出席安倍晉三的葬禮，這將對中日關係帶來哪些作用？汪文斌在回答時，證實這一消息，並強調萬鋼是「應日方邀請」而出席葬禮。

汪文斌聲稱，中日互為近鄰，同為地區重要國家，維護和發展中日友好合作關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。中國「作為負責任大國，為維護地區和世界和平穩定與繁榮作出的貢獻有目共睹」。

他又說，希望日方恪守「中日四個政治文件」確立的各項原則，與中方相向而行，共同致力於構建「契合新時代要求」的中日關係。

日前代表中國出席已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）葬禮的國家副主席王岐山，目前雖屬「副國級」領導人，但因曾任「正國級」的中共政治局常委，且在黨內排名僅居7名現任政治局常委之後，因此在政治上擁有「正國級」的分量。

相形之下，擔任全國政協副主席的萬鋼雖也屬「副國級」領導人，但並非中共黨員，而是「民主黨派」致公黨主席，政治分量遠不及王岐山。（編輯：呂佳蓉）1110923