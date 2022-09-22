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安倍晉三27日國葬 海外217國與地區等政要出席

2022/9/22 14:36（9/22 14:46 更新）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本政府預定27日舉行前首相安倍晉三國葬（國葬禮），目前已知有來自217國與地區、國際機構等人士出席，包括台灣的代表團等。

日本政府今天表示，將有來自116國與地區、國際機構的政要，以及101國和地區的外國駐日大使等出席27日在東京的日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬。其中元首級的代表團約有50個，美國政府將派遣副總統賀錦麗（Kamala Harris）參加，這是她身為美國副總統首度訪日。

英國前首相梅伊（Theresa May）、法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、歐盟理事會主席（European Council）米歇爾（Charles Michel）伉儷、新加坡總理李顯龍等將出席。

此外，安倍生前為對抗中國所推動的日美澳印「四方安全對話」（Quad）成員國印度總理莫迪（Narendra Modi）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也將出席。（編輯：陳惠珍）1110922

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