安倍晉三國葬即將舉行 反對聲浪有增無減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本將在27日為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，唯這場葬禮已成為民眾對政治醜聞感到憤怒以及對安倍繼任者岸田文雄反感加深的一個爆發點。

路透社報導，安倍於7月遇刺身亡，導致執政的自民黨議員與「世界和平統一家庭聯合會」（前稱統一教、統一教會）之間關係接連被揭露。

統一教是1954年由南韓文鮮明在南韓成立的新興宗教，在日本屬於基督教系列的宗教法人。根據警方說法，槍擊安倍的兇手指控該教會使他的家庭陷入貧困，並指安倍支持該教會組織。

為控制損害，首相岸田文雄道歉並承諾切斷自民黨與該教會的聯繫，但這件事引發的後果對自民黨及岸田政府影響巨大。

據披露，至少179名自民黨成員，包括若干知名國會議員與統一教有聯繫，導致岸田的支持率降至1年前上任以來最低，從而削弱他對黨的控制，也更難兌現其政策承諾。

「每日新聞」最近的一次民意調查顯示，約62%受訪者反對為安倍舉行國葬，理由包括安倍不配獲得這項榮譽，以及花費巨大等。

日本政府估計辦理國葬要花費約16億6000萬日圓（新台幣3億6335萬元），超過早前估計的6倍。但社交媒體留言顯示，大部分人認為實際開銷會更高。

日本政治專家、日本大學名譽教授岩井奉信表示，舉行國葬是岸田「一次很大的誤判」。「他最原先決定舉行這場葬禮時，許多人贊成，但後來有報導稱安倍涉入統一教，反對聲浪越來越大。」

一名70多歲男子21日在首相官邸附近自焚、顯然是為抗議國葬。這起事件殘忍地凸顯日本大眾有多麼反對替安倍舉辦國葬。所幸男子被送醫救治，意識清醒。

岸田以安倍在國內長期任職以及在國外的成就，合理化這場國葬。而反對國葬者眾多，也反映安倍在日本社會中造成的分裂。

儘管安倍強硬的國防和親市場政策受到民族主義和右翼人士喜愛，但他也遭到許多維護日本和平憲法者譴責。

日本上次完全由國家出資的前首相葬禮是1967年吉田茂的葬禮。此後的葬禮由國家和自民黨共同支付。

即使是諾貝爾和平獎得主佐藤榮作於1975年去世時也沒有舉行國葬，當時的日本政府認為舉辦國葬做缺乏法律依據。

佐藤榮作於50年前監督美國把沖繩交還日本，是安倍之前在位時間最長的首相，他也是安倍的外叔公。

另據美聯社報導，數百名抗議人士今天在東京一處公園喊口號並揮舞旗幟，要求取消安倍國葬。

示威者石田真由美（音譯）說：「安倍的政策支持戰爭。」她指出，安倍一直在尋求提高國防開支。她與其他抗議者，擔心安倍的觀點會讓日本退回到二戰前的軍國主義時代。

日本全國各地最近不斷出現反對國葬的抗議和遊行活動，吸引數以百計的人參加。

在便利商店打工的蒲田佳子（音譯）承認，國葬無法被阻止，但這是她傳達自己意見的好機會，她認為安倍從不與老百姓站在一起。她並指出，獲邀參加國葬的還有一些獨裁者。

英國最近才為英女王伊麗莎白二世舉行國葬。研究生菊地大樹（譯音）在東京一家英國酒吧邊喝啤酒，邊觀看女王葬禮，忍不住作了個對比。

他說：「我看這個來感受一下英國文化，覺得英國王室備受人民喜愛。」「但他（安倍）不是國王。」（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110923