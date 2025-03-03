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日本皇位繼承人悠仁首開記者會 盼履行皇室成員職務

2025/3/3 19:40（3/3 20:09 更新）
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日本皇位第二順位繼承人悠仁親王3日召開記者會。（共同社）
日本皇位第二順位繼承人悠仁親王3日召開記者會。（共同社）
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本皇室秋篠宮文仁親王長子、皇位第二順位繼承人悠仁親王已成年，今天首度召開記者會，他闡述未來抱負說，「我有身為成年皇族的覺悟，希望能好好履行作為皇室一員的職務」。

悠仁是日皇德仁的姪子，也是日本皇位第二順位繼承人。他於2024年9月滿18歲後，成為成年皇族。這是繼他的父親文仁（目前為皇位第一順位繼承人）之後，日本皇室睽違39年又見有皇位繼承權的成年男性皇族。

按照慣例，日本皇族在成年前後通常會召開記者會，但由於悠仁去年忙於升學，記者會被延後舉行。

「日本經濟新聞」報導，悠仁今天下午在東京都港區赤坂御用地的赤坂東邸召開記者會。

悠仁帶著些許緊張的神情，向記者團微笑表示有些緊張。他在記者會上未準備紙張參考，而是直視媒體，仔細回答各項問題。

記者會開始時，他首先提到岩手縣大船渡市等地發生的山林火災，並說「由衷表達慰問災民之意」。

接著，他提及身為成年皇族的抱負時指出：「我有身為成年皇族的覺悟，希望能好好履行作為皇室一員的職務。」

被問到對於象徵日皇的看法時，悠仁根據上皇明仁和日皇德仁等的想法及發言表示：「我認為是時刻心繫國民，並與國民同在吧。」

悠仁也提到家人對他而言很重要，並回顧說「與父母共同參加活動並近距離觀察，使我從中學到許多」。此外，他提及父親文仁的個性「細心且勤勉」，還分享一則趣聞，也就是秋篠宮對於炒蛋的熟度特別講究。

談到自身性格時，他認為「自己在各種場合都容易緊張」，並表示長處是鑽研感興趣的事物，然而，他也坦言自身缺點為「自己有時可能過於執著。」

悠仁是日本政府2022年修改民法下調成年年齡為18歲後，第一位成年的皇族。他今年4月即將成為筑波大學生命環境學群生物學類科系的大一新鮮人。

他今天說明，認為筑波大學的生物學習環境適合自己，對於即將展開的大學生活充滿期待，還指出「我希望能廣泛學習昆蟲相關的知識，尤其是蜻蜓」。

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另外，被問及結婚相關想法時，他表示「尚未深入思考理想的時機與對象」。

悠仁的成年儀式將在他今年19歲生日當天，也就是9月6日舉辦。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140303

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