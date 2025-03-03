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日本岩手山林火災蔓延 大船渡市11%人口避難中

2025/3/3 16:56
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（中央社東京3日綜合外電報導）日本岩手縣大船渡市2月26日發生的山林火災仍在延燒，燒毀土地面積擴大到約2100公頃，且火勢已蔓延至數間住宅。大船渡市內3661人已撤到收容中心或親友家，約市內人口的11%。

日本放送協會（NHK）報導，岩手縣政府指出，截至今天清晨6時，燒毀土地面積增加到大約2100公頃（相當約21平方公里）。

另外，火勢已擴散到三陸町綾里的砂子濱地區附近山林，以及三陸町越喜來的甫嶺地區附近等地。

消防單位表示，火舌今天凌晨已蔓延到赤崎町外口地區的數間住宅，自衛隊直升機正從上空灌救。

讀賣新聞與共同社報導，根據岩手縣府發布的消息，今天跟昨天相同，預計出動多架直升機投入滅火行動，能灑水的自衛隊大型直升機也會加入其中。

消防與相關單位持續於大範圍地區，從地上及空中滅火，而從日本各地派遣的消防人員，全天候在地上持續打火。

大船渡市政府已經指示1896家戶、共4596人撤離。市府也指出，截至今天上午7時，1197人撤離到當地12處避難所（收容中心），2464人棲身於親友家，兩者人數合計3661人，相當約大船渡市人口的11%。

岩手縣立大船渡東高中1位高三女學生，已經撤離到市立越喜來小學等地。

這名女學生未來預計到宮城縣一間醫療事務專門學校就讀，並表示教科書和入學說明會要穿的衣服近期會寄到家裡，不過她憂心地說道，「若自己的家付之一炬，不知道要怎麼辦」。

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大船渡市這次的山林火災，燒毀面積已經超過1992年的紀錄，當年北海道釧路市發生燒毀1030公頃土地的林野火災。

相關當局已在大船渡市當地發現1具遺體，至少84棟建築物疑被燒毀，整體災情仍待調查。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140303

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日本多地發生山林火災 山梨約135公頃被燒毀日本岩手山林火災燒5天 規模恐超越1992年紀錄
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