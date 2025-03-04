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日本岩手山林火災未歇燒毀2600公頃土地 衝擊當地部分產業[影]

2025/3/4 12:58（3/4 14:30 更新）
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日本岩手縣山林火災4日持續延燒，自衛隊出動直升機救火。（共同社）
日本岩手縣山林火災4日持續延燒，自衛隊出動直升機救火。（共同社）
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本岩手縣大船渡市的大規模山林火災，燒毀面積擴大到約2600公頃（約26平方公里），逾2000名消防人員今天持續滅火。隨著火勢延燒，部分企業與水產養殖業者作業被迫停擺。

日本逾2000名消防人員馳援 11架直升機灌救

日本放送協會（NHK）報導，大船渡市2月26日起發生的山林火災持續延燒。岩手縣政府表示，截至今天上午6時，燒毀土地面積較3日上午擴大500公頃，增加到約2600公頃。

根據縣府消息，3日確認延燒的地區包括三陸町綾里的砂子濱地區附近、三陸町越喜來的甫嶺地區附近等地。此外，赤崎町南部的長崎地區與多戶住宅受損的外口地區附近，火勢持續擴大。

另外，從日本全國各地逾2000名消防人員，今天也與岩手縣內的消防人員共同投入滅火作業。岩手縣以外14個地區應總務省消防廳的要求，派出總計2016人赴當地馳援。

而目前有19架直升機從空中灌救或協助確認災情，其中包含11架自衛隊直升機、7架地方政府的直升機、1架岩手縣警察本部直升機。

防衛大臣中谷元今天在內閣會議結束後的記者會表示，將增派2架直升機，共派出11架直升機救災。他也說：「將盡最大限度因應」。

工廠與鐵路被迫停擺 養殖業者憂難收獲

「讀賣新聞」報導，當地的水泥工廠、鐵路公司，還有帆立貝養殖業者已經受到這場火災影響。

位在大船渡市赤崎町跡濱地區的「太平洋水泥大船渡工廠」，當地部分廠區2月28日晚間被劃為避難指示區，因此工廠運作從當天起被迫停擺。

這座工廠除了製造水泥也會處理廢棄物等，而現況是目前不得不停止接受廢棄物。工廠負責人表示，「（這種狀況）已影響部分交易對象」。

另外，總部位於大船渡市盛町東町的「岩手開發鐵道公司」，平時業務包含運送石灰石到太平洋水泥公司，因為山林火災的關係，從2月28日傍晚開始被迫停止運作。

岩手開發鐵道公司的貨物列車，平常會在大船渡市內的赤崎站與岩手石橋站之間往返，不過現在這些貨物列車目前均停在盛站內，重啟時間不明。

岩手開發鐵道公司目前估計，損失約400萬日圓；該公司鐵道部長鈴木貴之表示，「自從震災（311大地震）之後，（貨物）列車都沒停駛過，每天運作。希望工廠的避難指示早日解除，恢復到能如常運作的狀態」。

大船渡市日式點心業者「齊藤製菓」在自家官網上宣布，受到山林火災影響，未來可能無法製造產品。齊藤製菓表示，若位在赤崎町的總公司與工廠被劃定為避難指示區，將停止工廠運作

岩手縣地方電視台岩手可愛電視台（mit）報導，小石濱地區長年養殖帆立貝的佐佐木淳昨天表示，由於住家被劃為避難指示區，因此撤離到其他地區，難以持續養殖作業。

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佐佐木淳是岩手縣漁業士會（推廣漁業的一種組織）會長，他說：「先前還沒完成分散帆立貝稚貝的作業與海帶的間拔作業。我為此感到痛心，也擔心之後可能面臨無法收獲的窘境」。

關於這次山林火災對當地經濟的影響，大船渡市政府幹部3月3日傍晚在記者會上表示，「目前滅火行動為首要之務，尚無時間掌握相關狀況」。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140304

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