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日本岩手山林火災燒5天 規模恐超越1992年紀錄

2025/3/2 13:04（3/2 13:49 更新）
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日本岩手縣大船渡市發生山林火災，2月28日火勢持續延燒，冒出陣陣濃煙。（共同社）
日本岩手縣大船渡市發生山林火災，2月28日火勢持續延燒，冒出陣陣濃煙。（共同社）
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本岩手縣大船渡市2月26日發生的山林火災已延燒5天，截至今天上午6時，燒毀土地面積擴大到約1800公頃，恐超越1992年北海道釧路市發生的林野火災。

日本放送協會（NHK）報導，這次火災範圍包含赤崎町合足地區與三陸町綾里地區等大範圍區域。

岩手縣政府表示，燒毀面積比3月1日上午擴大約400公頃，截至今天上午6時，這個數字已攀升到約1800公頃，而且火勢已蔓延到三陸町綾里地區的北側與西側，燒毀土地恐再增加。

總務省消防廳2月28日指出，未來詳查災情後，燒毀面積可能有所增減，不過如果確定燒毀面積是這個數字（截至2月28日約為1200公頃），規模將超越1992年北海道釧路市燒毀1030公頃土地的林野火災，成為1989年以來日本燒毀面積最大的林火。

三陸町綾里地區稍早發現1具遺體，估計至少84棟建築物受波及，不過目前相關單位將優先滅火，之後還要耗費一些時間確認其他災損。

大船渡市府已指示三陸町綾里地區全境、越喜來地區3個區域、赤崎町13個地區的民眾撤離。根據市府統計，截至今天上午7時，有1222人撤離到市內的收容中心；截至3月1日傍晚，約2000人暫時棲身在親友家。

消防人員持續從地上與空中努力滅火，避免火勢蔓延到住宅，包含自衛隊直升機在內，今天共有14架直升機從空中灌救。

NHK直升機今天上午從空中拍攝到的影像可見，三陸町綾里地區與赤崎町合足地區等地，好幾處山林冒出白煙。

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受到山林火災影響，三陸鐵道公司擴大電車停駛區間，盛站與三陸站區間的雙向列車稍早已因這次山林火災停駛，由於鐵路沿線供電停止的關係，從今天上午的首班車開始，停駛區間向北延伸至釜石站。

三陸鐵道公司在當地政府解除避難指示前，改用接駁車載客，不過接駁車不會停在避難指示區，並計劃在避難指示解除後，確認設備安全無虞，再重啟列車運行。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140302

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