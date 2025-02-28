日本岩手山林火災已延燒近3天 專家分析災情擴大3因素

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本岩手縣大船渡市本月26日發生的山林火災持續延燒，燒燬土地面積達到約1200公頃。當局已發現1具遺體，估計84棟建物受波及。專家分析，自然環境與天氣因素造成災情擴大。

逾3000人獲撤離指示 825人棲身收容中心

日本放送協會（NHK）報導，大船渡市赤崎町合足地區與三陸町綾里地區大範圍區域，2月26日起發生山林火災延燒至今天，火勢仍未被撲滅。

大船渡市府說明，截至今天上午8時，林火已燒燬約1200公頃土地，相較於2月26日傍晚發布的逾600公頃，延燒範圍明顯大幅增加。

市府研判包含住宅在內，至少84棟建築物受到波及，不過目前的首要之務是滅火，所以確認其他災情還需要一些時間。

另外，大船渡市府已指示三陸町綾里地區全境與赤崎町7個地區，共1340個家戶、3306人撤離；岩手縣政府表示，截至今天上午7時，共有825人疏散到市內的收容中心。

當局持續滅火 1600名外地消防人員馳援

大船渡市消防員與消防團（類似台灣的義消）總共約800人連日努力滅火；岩手縣以外的12個地區逾1600名消防人員，今天與岩手縣的消防人員共同投入打火行動。

另外，岩手縣、宮城縣、福島縣等地共7架防災直升機、7架自衛隊直升機、岩手縣與宮城縣警方16架直升機，也協助從空中灌救，確認災情。

大船渡市是2011年發生的311大地震（日本稱東日本大震災）災區，當時這個地區逾500人罹難或失蹤，許多住宅遭到海嘯侵襲全毀，如今當地再度受災。

專家分析延燒因素：自然環境、乾燥與強風

日本TBS電視台報導，森林綜合研究所研究主任玉井幸治分析，山林火災延燒擴大的主因是：落葉樹常見的日本東北自然環境，遇到連日乾燥與強風。

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他說：「最初起火點是森林地面的落葉。不過今年的大船渡市已沒有雪，別說是雪，連雨都沒下的狀況，跟往年相比，今年應是落葉容易乾燥的一年。」

大船渡市本月的降水量僅2.5毫米，僅是往年同期的6%。而氣象廳從本月18日起至今天，已經連續10天針對當地發布乾燥注意報。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1140228