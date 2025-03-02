日本多地發生山林火災 山梨約135公頃被燒毀

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本近期陸續發生山林火災，包含燒毀面積擴大到約1800公頃的岩手縣大船渡市之外，山梨縣、長野縣近期也發生林火；神奈川縣今天傳出登山客用火之際，火勢意外蔓延。

日本放送協會（NHK）報導，山梨縣大月市猿橋町小澤地區的山區枯草等2月26日起火燃燒後，火勢蔓延到山林，目前仍在延燒之中。

現場位在JR猿橋站以南約2公里的地區。警方指出，某位山區住宅管理者焚燒割下的雜草等物品時，火勢竄到山林；當地消防單位估計，這場林火迄今燒毀約135公頃土地與1棟空屋，尚未傳出人員傷亡。

相關單位的救火行動今天上午重啟，自衛隊與山梨縣府的直升機從空中灌救之外，約40名消防人員在火勢較弱的山林南側滅火。

另外，長野縣上田市2月28日發生山林火災，消防單位今天重啟滅火作業後，火勢在今天上午11時過後大致被撲滅。

上田市武石上本入地區2月28日中午左右，策略燒除的火蔓延到附近山林，1名70多歲老翁為了滅火，導致手等部位嚴重燒傷；當地消防單位與上田市府表示，這起火災迄今尚未傳出有住宅受災。

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此外，神奈川縣秦野市的單澤山地一處山林今天傳出火警。當地警方表示，1名男登山客今天上午10時通報消防單位，在單澤山地其中一座名為二之塔的山，「用火燒水時，火勢蔓延到雜草」。

火勢波及現場附近約360平方公尺，在事發過後約3小時被撲滅，所幸這起事件無人受傷。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140302