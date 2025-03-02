加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國太空飛行器「藍色幽靈」登陸月球 第2家民營企業締壯舉
首頁 / 國際

日本多地發生山林火災 山梨約135公頃被燒毀

2025/3/2 16:14（3/2 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本山梨縣大月市森林火勢蔓延，2月28日出動直升機灑水滅火。（共同社）
日本山梨縣大月市森林火勢蔓延，2月28日出動直升機灑水滅火。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京2日綜合外電報導）日本近期陸續發生山林火災，包含燒毀面積擴大到約1800公頃的岩手縣大船渡市之外，山梨縣、長野縣近期也發生林火；神奈川縣今天傳出登山客用火之際，火勢意外蔓延。

日本放送協會（NHK）報導，山梨縣大月市猿橋町小澤地區的山區枯草等2月26日起火燃燒後，火勢蔓延到山林，目前仍在延燒之中。

現場位在JR猿橋站以南約2公里的地區。警方指出，某位山區住宅管理者焚燒割下的雜草等物品時，火勢竄到山林；當地消防單位估計，這場林火迄今燒毀約135公頃土地與1棟空屋，尚未傳出人員傷亡。

相關單位的救火行動今天上午重啟，自衛隊與山梨縣府的直升機從空中灌救之外，約40名消防人員在火勢較弱的山林南側滅火。

另外，長野縣上田市2月28日發生山林火災，消防單位今天重啟滅火作業後，火勢在今天上午11時過後大致被撲滅。

上田市武石上本入地區2月28日中午左右，策略燒除的火蔓延到附近山林，1名70多歲老翁為了滅火，導致手等部位嚴重燒傷；當地消防單位與上田市府表示，這起火災迄今尚未傳出有住宅受災。

google news透過 Google News追蹤中央社

此外，神奈川縣秦野市的單澤山地一處山林今天傳出火警。當地警方表示，1名男登山客今天上午10時通報消防單位，在單澤山地其中一座名為二之塔的山，「用火燒水時，火勢蔓延到雜草」。

火勢波及現場附近約360平方公尺，在事發過後約3小時被撲滅，所幸這起事件無人受傷。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140302

#山梨縣
#日本
#日本放送協會
#神奈川縣
#長野縣
#大船渡市
#林火
2日岩手縣山林火災仍持續延燒。（共同社）
2日岩手縣山林火災仍持續延燒。（共同社）
延伸閱讀
日本岩手山林火災燒5天 規模恐超越1992年紀錄日本岩手山林火災已延燒近3天 專家分析災情擴大3因素洛杉磯野火至少11死 截肢者為救腦麻兒喪命、長者堅守家園罹難巴西2024年野火燒毀土地遽增79% 總面積超過一個義大利
林火
日本岩手山林火災延燒1死 災民倉促帶家人牌位逃生日本岩手山林火災燒至住宅 周邊逾2000人避難[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：