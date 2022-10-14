更多編輯台推薦新聞：
專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片
兩岸

20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真
科技

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/297
首頁 / 國際

安倍國葬費用約2億7500萬元 比預期減少

2022/10/14 13:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本內閣官房長官松野博一今天表示，日本政府舉辦故首相安倍晉三國葬花費約12億5000萬日圓（約合新台幣2億7500萬元），比原先估算減少4億多日圓（約合新台幣9000萬元）。

日本政府9月27日舉辦安倍晉三國葬，先前估算費用是16億6000萬日圓（約合新台幣3億6500萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一表示，目前核算安倍國葬總經費約12億5000萬日圓。

費用包括場館日本武道館的租借費等約2億4000萬日圓；警備費用約4億8000萬日圓；接待海外政要等費用約5億1000萬日圓；自衛隊儀隊相關費用約1000萬日圓。

松野表示，為檢視相關的應對是否得宜，將個別聽取約20至30名專家學者的意見，並整理出論點，迅速對外公布。

日本首相岸田文雄昨天在BS富士電視台節目上表示，來自海外政要停留日本的天數比原先預估的少，所以警備、接待等費用減少。

日本政府原估算安倍國葬總經費約16億6000萬日圓，其中接待海外政要約6億日圓。安倍國葬的出席人數4170人，其中來自海外的政要約730人。負責維安工作人員最多約出動2萬名警員。（編輯：馮昭）1111014

松野博一
北韓試射巡弋飛彈 NHK：標的疑駐日美軍基地 日防相研判 北韓已取得彈道飛彈搭載核彈頭技術
岸田文雄
日媒民調岸田支持率首見2字頭 進入危險水域 共同社：日本擬在安保戰略載明不容改變台海現狀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒民調岸田支持率首見2字頭 進入危險水域