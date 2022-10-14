安倍國葬費用約2億7500萬元 比預期減少

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本內閣官房長官松野博一今天表示，日本政府舉辦故首相安倍晉三國葬花費約12億5000萬日圓（約合新台幣2億7500萬元），比原先估算減少4億多日圓（約合新台幣9000萬元）。

日本政府9月27日舉辦安倍晉三國葬，先前估算費用是16億6000萬日圓（約合新台幣3億6500萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一表示，目前核算安倍國葬總經費約12億5000萬日圓。

費用包括場館日本武道館的租借費等約2億4000萬日圓；警備費用約4億8000萬日圓；接待海外政要等費用約5億1000萬日圓；自衛隊儀隊相關費用約1000萬日圓。

松野表示，為檢視相關的應對是否得宜，將個別聽取約20至30名專家學者的意見，並整理出論點，迅速對外公布。

日本首相岸田文雄昨天在BS富士電視台節目上表示，來自海外政要停留日本的天數比原先預估的少，所以警備、接待等費用減少。

日本政府原估算安倍國葬總經費約16億6000萬日圓，其中接待海外政要約6億日圓。安倍國葬的出席人數4170人，其中來自海外的政要約730人。負責維安工作人員最多約出動2萬名警員。（編輯：馮昭）1111014