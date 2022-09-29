參加安倍國葬 萬鋼：盼中日關係健康發展

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（中央社記者邱國強北京29日電）出席已故日相安倍晉三國葬的中國全國政協副主席萬鋼在東京先後表示，安倍任內為推動中日關係改善發展作出了有益貢獻；盼中日以建交50週年為契機，推動兩國關係健康穩定發展。

今天是中共政權與日本建交50週年。藉由27日代表中國政府出席安倍晉三的國葬儀式，萬鋼成為中方在日本出席相關活動與會晤的最高代表。

綜合人民日報及共同社報導，萬鋼除出席安倍晉三的國葬外，並參加日本政府及安倍家屬的致謝儀式。

根據報導，萬鋼27日表示，安倍晉三任內為推動中日關係改善發展「作出了有益貢獻」。他這次作為中國政府代表到東京參加葬禮，謹向日方致以誠摯慰問；至於日本首相岸田文雄等政府高層和安倍家屬分別與萬鋼交流，並感謝中國政府派代表出席葬禮。

報導指出，萬鋼28日與日本內閣官房長官松野博一舉行會談時說，2021年中日兩國領導人就推動構建「契合新時代要求的中日關係」達成重要共識。雙方應以此為指引，以紀念「邦交正常化」50週年為契機，推動兩國關係健康穩定發展。

松野博一說，日方高度重視發展對華關係，願與中方一道，落實好兩國領導人重要共識，致力於發展建設性、穩定的日中關係。

日本經濟團體聯合會（經團聯）28日則發布消息，指岸田文雄與中國國家主席習近平兩人，今天都將向經團聯等團體29日在東京舉行的紀念活動發送賀詞。（編輯：周慧盈）1110929