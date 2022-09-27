國葬影片回顧安倍重大政績 場外逾萬人獻花

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三「國葬」今天下午舉行，約4300人出席的會場內播放回顧安倍從政以來關鍵談話與重大政績，場外設置的獻花台也有超過萬人到場獻花惜別，場面哀戚。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。首相岸田文雄內閣7月22日決定今天下午為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的「日本武道館」。

日本放送協會（NHK）報導，抱著安倍骨灰罈的遺孀安倍昭惠，下午1時26分搭乘座車從東京都澀谷區自宅出發，途中先經過安倍生前跟各國領袖舉行會談的主要舞台「迎賓館」，接著再經過負責安倍生前致力安全保障政策的防衛省，最後在1時55分抵達國葬會場。

首相岸田文雄在武道館外迎接手捧骨灰罈的安倍昭惠，並帶領安倍昭惠等人步入會場。在此同時，自衛隊開始鳴砲19響弔唁。

日本前首相安倍晉三國葬27日在東京的日本武道館舉行。（共同社）

安倍骨灰罈在場內被專人安放在會場前方，上方則吊掛安倍巨幅遺像。國葬儀式由葬禮副委員長松野博一宣布開始。產經新聞報導，會場前方以安倍喜愛的富士山樣貌進行布置。

在演奏完日本國歌並全場默禱後，會場播放開頭是安倍彈琴的影片，接著回顧安倍從2006年首度擔任首相以來，在政壇關鍵場景的談話與重要政績，包括多次訪問311大地震災區、提出安倍經濟學等重大政策，最後再接回安倍彈琴影片。接著由葬禮委員長、首相岸田文雄代表政府宣讀追悼詞。

在國葬正式舉行前，設置在武道館外九段坂公園的獻花台原定今天上午10時起開放獻花，未料到場民眾太多，不得不提前半小時開放民眾獻花。

富士新聞網報導，日本政府相關人士說，截至今天下午1時左右，場外獻花民眾已超過萬人。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110927

美國副總統賀錦麗出席安倍晉三國葬。（路透社）

前日本首相安倍晉三國葬27日在東京都的日本武道館舉行，台灣日本關係協會會長蘇嘉全（中右二）、前立法院長王金平及駐日本代表謝長廷（右一）出席國葬。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日

圖為27日鳥瞰安倍晉三國葬獻花人潮。（共同社）

日本武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，一座獻花台前同時可以有10人獻花。民眾在獻花前，須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。（共同社）

日本政府為了讓民眾向安倍晉三獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾27日從上午10時至下午4時為止可前往。（共同社）