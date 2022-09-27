反對安倍國葬 日本民間團體場外集會遊行

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本已故前首相安倍晉三「國葬」今天下午將在東京都內的日本武道館舉行，不過，今天上午已有反對國葬的團體聚集場外，要求停辦國葬，並將遊行到國葬會場外圍。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。首相岸田文雄內閣7月22日決定今天下午為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的「日本武道館」。

日本放送協會（NHK）報導，距離日本武道館約一公里外的東京都千代田區一處公園，今天上午11時起已有約300人在市民團體號召下聚集。

登台發表意見的人說，安倍政府過去施政不顧少數派人士，令人無法認同，「讓我們持續高聲表達國葬並不適當」；在場人士也批評今天國葬是在國民意見分歧下舉辦。

與會的20多歲男大生說，國葬就這樣舉辦令人感到疑惑，這次是自己想表達反對意見第一次參加遊行，「民調顯示逾5成反對辦國葬，我認為國民分歧仍將持續」。

另一名60多歲的女性說，在法律依據模糊不清的情況下強行舉辦國葬，無法讓人認同，「我希望在還有很多人生活困苦的情況下，不要把稅金用在國葬」。

這個市民團體接下來將遊行到接近日本武道館的地區，目前已知今天還有其他團體將舉行反對遊示及集會。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110927