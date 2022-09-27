傳安倍國葬擬唱名「台灣」 台日協：中國沒理由抗議

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（中央社記者葉素萍台北27日電）日媒報導，日本前首相安倍晉三國葬各國代表獻花時，擬唱名「台灣」。台灣日本關係協會秘書長周學佑今天說，獻花儀節由日本政府規劃決定，尊重主辦單位安排，中國大陸沒有理由對台日基本人情義理做出任何的抗議。

日本前首相安倍晉三的國葬儀式將於今天下午舉行，日媒報導，有日本政府消息人士透露「當局計畫將台灣列入獻花時大聲朗讀的國家名稱之一」，不過在國葬上將台灣視為一個國家仍可能引發中國方面的強烈反應。

總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、前立法院長王金平以及駐日本代表謝長廷組團出席國葬。

台灣日本關係協會秘書長周學佑上午在外交部例行記者會指出，安倍畢生守護自由民主理念，抵抗威權主義擴張，是國際間備受推崇的政治領袖，也是堅定支持台灣的友人。

周學佑說，安倍的逝世無論是對日本、台灣、乃至於對全球民主社會而言都是一大損失，政府感謝安倍一生為提升台日友好關係所做的努力與貢獻，並已在昨天應邀派出代表團前往東京參加國葬，表達政府與人民的誠摯悼念與追思之意。

周學佑表示，安倍國葬時的上台獻花儀節，是由日本政府規劃決定，尊重並相信主辦單位會有適時、妥當、適切的安排，至於中國會不會抗議的問題，「我想，中國大陸應該沒有理由對台日間的基本人情義理做出任何的抗議」。

周學佑說，這次政府派出3位院長級人選組成代表團出席安倍國葬儀式，他們長年與安倍有深厚交情、互動密切，在日本更是有豐沛人脈，是十分適當的人選，並且可充分彰顯台日長年堅定友誼與深厚情感。

周學佑表示，台日關係互動密切，國民情感深厚友好，外交部未來也將秉持廣結善緣的立場，推動台日全方位的實質友好關係。（編輯：翟思嘉）1110927