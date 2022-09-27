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安倍晉三國葬儀式流程一次看 台灣代表團下午獻花追悼【直播】

2022/9/27 10:26（9/27 11:46 更新）
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日本政府27日下午將在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬。圖為27日上午國葬現場準備情形。（共同社）
日本政府27日下午將在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬。圖為27日上午國葬現場準備情形。（共同社）
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（中央社網站27日電）日本政府今天下午將在東京日本武道館舉行前首相安倍晉三國葬，儀式流程首先由治喪副委員長、內閣官房長官松野博一致詞，奏國歌、默哀、並播放安倍生前影片。

再由治喪委員長也就是首相岸田文雄、眾議院議長細田博之、參議院議長尾辻秀久、最高法院院長戶倉三郎、友人代表、前首相菅義偉發表追悼詞。

日皇伉儷及上皇伉儷將派使者行禮、秋篠宮伉儷、次女佳子等皇族供花，待治喪委員長、喪主、遺族、眾議院議長、參議院議長、最高法院院長、友人代表以及台灣代表團等海外重要人士等獻花，最後恭送安倍骨灰離場。

儀式預計於下午1時開始，日本電視台、東京電視台等日本媒體以網路直播方式全程紀錄國葬儀式。1110927

影片來源：日テレNEWS
（中央社製圖）
（中央社製圖）
日本政府為了讓民眾向安倍晉三獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾27日從上午10時至下午4時為止可前往。（共同社）
日本政府為了讓民眾向安倍晉三獻花致意，在武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，民眾27日從上午10時至下午4時為止可前往。（共同社）
圖為27日上午民眾在日本武道館附近的九段坂公園獻花。（共同社）
圖為27日上午民眾在日本武道館附近的九段坂公園獻花。（共同社）
安倍晉三前首相國葬27日在日本武道館舉行，民眾到附近的九段坂公園獻花。（共同社）
安倍晉三前首相國葬27日在日本武道館舉行，民眾到附近的九段坂公園獻花。（共同社）
日本武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，一座獻花台前同時可以有10人獻花。民眾在獻花前，須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。圖為27日上午獻花人潮。（共同社）
日本武道館附近的九段坂公園設置兩座獻花台，一座獻花台前同時可以有10人獻花。民眾在獻花前，須接受行李檢查，必要時會用金屬探測器進行安檢。圖為27日上午獻花人潮。（共同社）
圖為27日鳥瞰安倍晉三國葬獻花人潮。（共同社）
圖為27日鳥瞰安倍晉三國葬獻花人潮。（共同社）
7月初遇刺身亡的前日本首相安倍晉三國葬於東京武道館舉行，大批媒體在場外採訪。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日
7月初遇刺身亡的前日本首相安倍晉三國葬於東京武道館舉行，大批媒體在場外採訪。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日
已故日本前首相安倍晉三國葬27日在東京武道館舉行，現場布置莊嚴隆重。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日
已故日本前首相安倍晉三國葬27日在東京武道館舉行，現場布置莊嚴隆重。中央社記者楊明珠東京攝 111年9月27日
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