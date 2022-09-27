安倍生前對內重振經濟 對外挺台拉攏各國抗中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本前首相安倍晉三對外力挺台灣，圖為去年中國暫停進口台灣鳳梨，安倍晉三在推特上發布自己與台灣鳳梨的合影，並大讚看起來很好吃。（圖取自twitter.com/abeshinzo）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本政府今天將為前首相安倍晉三舉行「國葬」。回顧安倍政績，對內率領自民黨重返執政後提出「安倍經濟學」，達成長期執政；對外力挺台灣，倡議四方安全對話拉攏各國抗中。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。首相岸田文雄內閣7月22日決定今天下午為安倍舉辦國葬，地點在東京都內的「日本武道館」。

回顧安倍政治生涯，他在2006年9月26日舉行的臨時國會被指名首相，成為日本「二次大戰後最年輕、也是首位二次大戰後出生的首相」，是他首度在日本政壇登上巔峰。

安倍雖然後來在2007年請辭，結束僅維持一年的任期，但經過幾年沉潛，2012年再度當選自民黨總裁（黨主席），並率領自民黨成功贏得同年眾議院大選重返執政，自己也順利被指名為第96屆首相，是繼前首相吉田茂後，二次大戰後一度請辭首相後又再度擔任首相的第2人。

（中央社製圖）

●率自民黨重返執政 提出安倍經濟學

安倍在率領自民黨重返執政，也是自己二度拜相後的2012年提出「安倍經濟學」，祭出包括重振停滯約20年的日本經濟的3支箭。

根據自民黨官網整理安倍經濟學在2012年到2019年間帶來的實際效益，例如中小企業破產家數降到28年新低水準，從2012年的1萬2077家降到2018年的8235家。

在正式社員有效招聘率方面，從2012年12月的0.50倍成長到2019年4月的1.16倍，代表每位求職者都能找到一個以上正式社員的工作，創歷史新高。

家庭可支配所得連續4年增加，從2012年的292.7兆日圓成長到2017年的302.1兆日圓，也就是政黨輪替後共增加約9.4兆日圓。

另外一項成長驚人的數據，就是外國觀光客大幅成長，在日本境內消費金額從2012年的1.1兆日圓，快速成長到2018年的4.5兆日圓，6年來增加3.4兆日圓。

●創最長首相任期

安倍第2次就任首相後，儘管民調起起伏伏，也涉及幾起醜聞，但依舊穩坐大位，到2020年8月24日止，以連續在位天數2799天，一舉打破佐藤榮作創下的2798天最長紀錄，成為日本史上任期最長的首相。

安倍2020年9月16日率內閣總辭，正式卸任首相，總計他「連續」在任天數為2822天，兩任首相累計在任天數為3188天，雙創日本最長紀錄。

●堅定挺台 任內定位台灣為重要夥伴及友人

被形容為「堅定親台派」的安倍，一直以來與台灣政界關係友好，不僅任內將台灣明確定位為「重要夥伴及友人」，卸任後也頻頻為台發聲，可說是台灣重要友人。

安倍二度擔任首相後曾在國會備詢時特別形容「台灣是日本的友人」，跟提到中國、韓國等國時的表述方式不同；他之後又在國會明確表示，「台灣是共享基本價值觀的重要夥伴及友人」。

安倍卸任首相後仍十分關注跟台灣相關的議題，例如今年2月曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

2021年7月29日，首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議登場，前日本首相安倍晉三致詞時呼籲中國以寬大的心胸讓台灣以觀察員身分參加世界衛生大會。（中央社檔案照片）

日本戰略學者奧山真司今年7月接受廣播電台訪問時說，安倍功績主要有3項，其一是達成長期執政、其二是提出「自由且開放的印度太平洋」願景、其三是與日本安全保障法制相關事項。

談到「自由且開放的印度太平洋」，奧山說，這是安倍政府自行提出的願景，之後獲得包括美國在內的各國認可；而且在美國不光是前總統川普，連之後擔任總統的拜登也認同這項願景。

奧山說，美國前後兩個政府都認可日本首相提出的願景，並認為這樣可行，可以說相當罕見。

●倡議四方安全對話 抗攏各國制衡中國

不僅如此，安倍第一任首相任內的2007年，也發起日本、美國、澳洲及印度參與的「四方安全對話」（Quad），但隨後沉寂了近10年，尤其澳洲擔心會激怒中國。

2017年該組織甦醒過來，反映出對中國日漸擴大區域影響力的態度發生變化。美國川普政府和拜登政府都視Quad為更專注於印太地區事務的關鍵機制，特別是在制衡中國的獨斷行動方面。Quad領袖於2021年3月首次舉行視訊峰會，9月在美國華盛頓舉行首次面對面峰會。

安倍今年5月接受英國「經濟學人」期刊專訪被問到「安倍政府留下的遺產」為何時，曾簡單歸結4大點，包括安倍經濟學讓日本經濟擺脫通貨緊縮及創造400萬個就業機會、藉由變更憲法解釋讓行使基本的自衛權成為可能、提出自由且開放的印度太平洋構想，以及實現日本跟亞洲與歐洲間的多國貿易協定。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110927