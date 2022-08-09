日本民間團體反對安倍國葬 提訴要求中央停辦

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本民間團體主張，為已故前首相安倍晉三舉辦國葬「違憲又違法」，今天向東京地方法院提訴要求中央停辦。另外，傳出美國前總統歐巴馬有意出席安倍國葬，正進行最後協調。

日本共同社報導，如果屆時歐巴馬（Barack Obama）真的出席，預定將在國葬前後與首相岸田文雄會面。歐巴馬是美國民主黨人士，預計事實上將代表美國總統拜登出席。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。

富士新聞網報導，岸田內閣7月22日決定為安倍舉辦國葬，時間訂為9月27日。今天有民間團體以中央政府為對象，向東京地院提出要求停辦等訴訟。

根據訴狀，民間團體認為此次要舉辦的國葬「全無法律依據，屬違憲行政作為」。該團體主張，內閣並未向國會說明有關國葬意義、要件及必要性的想法，「明明應經過國會討論及同意，但行政部門省略一切，恣意決定舉辦國葬」。

該團體認為這項決定已逾越內閣裁量權，違憲也違法，提訴要求停止舉辦國葬及禁止動用相關公預算。訴狀中還引用各家日本媒體所作民調等資料，說明逾半數日本民眾反對舉辦國葬。在此之前，7月已有另外的民間團體就安倍國葬向法院聲請假處分，這次是首度提出正式的行政訴訟。

另外，與安倍國葬相關，傳出歐巴馬有意願出席國葬，目前正進行最後協調。

歐巴馬2016年曾以首位現任美國總統身分造訪原子彈爆炸地廣島，並跟安倍一起在慰靈碑前獻花等，曾與安倍建立相當深的關係。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國前總理梅克爾（Angela Merkel）也傳出在協調出席安倍國葬。

至於屆時國葬出席總人數，日本政府將在關注COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展的同時，暫以6000人規模為主軸進行檢討。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1110809