日本國會追悼安倍演說延期 可能於今秋舉行

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本執政黨自由民主黨（自民黨）原本希望在8月3日至5日召開臨時國會時舉行追悼前首相安倍晉三的演說，但朝野政黨今天協商後決定延期，可能於今秋召開的臨時國會上舉行。

日本產經新聞報導，自民黨國會對策委員長（相當於黨鞭）高木毅今天在國會大廈內與最大在野黨立憲民主黨國會對策委員長馬淵澄夫舉行會談。高木表示，原訂在3日至5日召集的臨時國會上舉行追悼前首相安倍晉三的演說決定延期。

會談後，高木對媒體說明延後追悼演說的理由。他表示，不得不說目前並非寧靜的狀態，希望在可能於今年秋天召開的臨時國會上舉行追悼演說。

有關臨時國會會期，日前馬淵認為會期應該更長，才有充分時間審議包括政府要舉辦的安倍國喪一事。

不過，高木與馬淵今天會談的結果，敲定於8月3日至5日召開臨時國會，但追悼安倍晉三的演說則決定延期。兩人也針對在國會休會期間審議有關安倍國喪一事達成協議。此外，馬淵要求在國會休會期間進行有關「世界和平統一家庭聯合會」（舊稱統一教）的審議。

有關國會進行追悼演說一事，自民黨原本考慮由自民黨前幹事長（前秘書長）甘利明於8月5日在眾議院院會發表追悼演說，據悉這是基於安倍遺族的意向，但朝野政黨都傳出反對聲浪。

甘利7月20日在部落格發文言及黨內安倍派（清和政策研究會）的繼承人選。他寫道：「現況是沒人具有指揮力和政治魅力。」結果，安倍派包括前眾議院副議長衛藤征士郎等認為甘利的說法「至為失禮」。

立憲民主黨幹事長西村智奈美表示，依慣例追悼演說是由其他黨的國會議員發表。在野黨方面表示，如果不能安排在國會充分說明安倍國喪事宜的機會，就不同意國會5日舉行追悼演說。

日本每日新聞7月26日報導引述美日相關人士說法，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月出訪亞洲造訪日本時，考慮在日本國會聆聽追悼安倍晉三的演說。（編輯：林憬屏）1110801