泉裕泰：安倍晉三建CPTPP時已考量台灣 會盡一切協助加入

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（中央社記者葉素萍台北31日電）日本台灣交流協會代表泉裕泰今天說，他深信日本前首相安倍晉三在建立CPTPP時，便已將未來台灣加入可能性考量在內；加入 CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 是台灣要維持現狀、確保生存地位重要一環，他會盡一切所能協助台灣加入。

泉裕泰說，安倍的「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」這句話，明確表達了對日美而言，台灣是絕不容失去的存在。很可惜現階段，日本無法像美國一樣直接接觸台灣的安全問題。

為紀念前總統李登輝對台日關係的貢獻，李登輝基金會今天主辦「脫古改新：預約台日下一個50年」學術論壇。這場論壇原規劃邀請日本前首相安倍晉三發表開幕演講，因安倍不幸遇刺身亡，改由泉裕泰專題演講「李登輝與台日關係」；論壇一開始，與會者起立為安倍默哀1分鐘。

泉裕泰說，今年6月政治大學選舉研究中心進行調查，得知撇除未來變化，認為台灣維持現狀比較好的人占了近9成；9成中除了想永久維持現狀外，也包含未來想獨立或是想與中國統一者，但不論立場如何，都可以清楚知道「現階段希望維持現狀」的想法占台灣社會的絕大多數。

他說，該怎麼做才能夠維持台灣的「現狀」，答案就是要強化李登輝畢生心血打造的「台灣認同」。

泉裕泰說，他赴任交流協會台北事務所代表3年間，親眼見證台灣人對於自己生於台灣這件事越來越有自信的過程，包括台灣被譽為「防疫優等生」，並交出疫情期間唯一一張經濟正成長的成績單；台灣在國際間的半導體供應鏈占有無法被取代的一席之地，世界經濟少了台灣的半導體就無法運作，這不爭的事實向世界宣達了台灣的價值，同時也牽動了台灣人的自信心。

泉裕泰認為，台灣人保有「台灣認同」，且強化這個認同意識是台灣維持現狀最重要的手段；如李登輝所述，只要台灣人以家鄉為榮的心情越強烈，就會越積極守護台灣的主權，避免失去身為台灣人的尊嚴。

泉裕泰強調，在日本最拿手的經濟領域上，日本與台灣可以互補、進一步強化彼此連結的事務其實非常多。

他說，日本擁有的世界頂級技術和積攢數十年的化學材料開發實力舉世無雙，造就日本的強大優勢，只要結合日本的優勢和台灣的先進技術，半導體產業上日台的合作關係能夠向上提升一個層次。

泉裕泰指出，日本在許多領域上都能夠為台灣做出貢獻，在日本還有太多值得與台灣強化合作的領域，他相信日台關係的深化就隱藏在這無限的可能性中。

此外，泉裕泰表示，他深信安倍在建立CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）時，便已經將未來台灣加入的可能性考量在內；安倍以自由貿易為基礎打造了環太平洋地區經濟體，其中必定有堅定的政治信念，也就是自由與民主之名的崇高理念在背後支持。

泉裕泰指出，他到台灣以來，給自己最大的任務就是全力支持台灣進入CPTPP；對台灣而言，進入CPTPP的意義遠超過參與一個國際經濟組織而已，加入CPTPP可以說是台灣要維持現狀、確保生存地位的重要一環。

他認為，台灣在人口、經濟規模、以半導體為代表的科技實力上在CPTPP成員國間毫不遜色。台灣作為一個經濟體，被列入CPTPP之中，對台灣的未來是絕對必要的。「為了實現台灣加入CPTPP，我已經下定決心要盡一切所能協助」。（編輯：林淑媛）1110731