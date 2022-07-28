賴清德：台日全面合作 才能避免中國威脅侵略

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（中央社記者溫貴香台北28日電）副總統賴清德今天表示，日本與台灣都面臨共產中國企圖用武力，改變以規則為原則的民主秩序。因此應加強合作，避免被分化、被各個擊破。日本跟台灣的合作應該是全方面的，才有辦法避免中國的威脅跟侵略。

副總統上午在總統府由外交部次長田中光、台灣日本關係協會秘書長周學佑等人陪同接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團，成員包括日本前防衛大臣石破茂、前防衛大臣濱田靖一、前防衛副大臣長島昭久、參議院總務會副會長清水貴之、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰等人。

副總統再次對日本前首相安倍晉三不幸遇難表達哀悼。也感謝「日本台灣交流協會」的安排，分別在台北及高雄，設立了讓台灣民眾前往弔祭的場合，在一週內約有1萬5000人弔祭，很多台灣民眾把安倍當作自己的台灣親友。

同時，他也感謝在台灣新冠疫情最嚴峻的時候，日本贈送數百萬劑的疫苗，讓台灣順利地度過難關，台灣人民對日本政府跟所有國會議員給予的援手充滿感激。

他認為，一個國家的發展有多個面向值得重視，但安全應該放在第一位；對於訪團籌組「思考日本安全保障議員之會」的前瞻遠見表示敬意，也對大家致力於台日兩國區域安全的努力，表達由衷謝忱。

副總統表示，日本跟台灣的國家安全，都面臨一個相同來源的威脅，就是共產中國企圖用武力，改變民主社會以規則為原則的民主秩序。在這種狀況之下，日本跟台灣應該要加強合作，避免被分化、被各個擊破。

他強調，台灣在總統蔡英文引導之下，一定會堅守民主自由的憲政體制，也會致力於維護印太和平穩定的現狀，不會挑釁中國。蔡總統當選之後，第一任的兩岸政策包括4個原則，就是台灣對中國的善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。

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副總統說，中國善用的是威脅利誘，會以廣大市場的經濟利益，去引誘其他國家支持；或者是用經濟利益來分化台灣、日本或其他國家本身的力量。中國也會針對各國重要人士給予個別利益，來引誘他們；中國更是會用假消息，去分化想要影響的國家社會。

最後，副總統表示，在這種狀況之下，日本跟台灣的合作應該是全方面的，包括國防國安、經濟發展、社會交流等方面的合作，才有辦法避免中國的威脅跟侵略。（編輯：林興盟）1110728